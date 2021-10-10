Майк Эшли хочет купить "Дерби"
Бывший владелец "Ньюкасла" Майк Эшли заинтересован в приобретении клуба Чемпионшипа "Дерби".
На текущей неделе Эшли все-таки добился от Премьер-Лиги разрешения на продажу "Ньюкасла" Суверенному фонду Саудовской Аравии за 305 миллионов фунтов.
Однако Daily Mirror утверждает в эксклюзивном материале, что Майк не собирается разрывать свои отношения с футболом и уже присмотрел новый объект для инвестиций.
В качестве такого объекта Эшли рассматривает "Дерби", который в данный момент находится под внешней администрацией, готовящей клуб для последующей продажи.
Стадион "баранов" "Прайд Парк" находится всего в 30 милях от штаб-квартиры компании Эшли Sports Direct, а Майку теперь нужна новая публичная платформа для продвижения своей империи.
Нюанс заключается в том, что следующий сезон "Дерби", вероятно, начнет в Лиге Один. С "баранов" уже сняли 12 очков за введение внешней администрации и собираются снять еще за нарушение правил финансового фейр-плей.
10.10.2021 08:00
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Потом продаст шейхам из Катара
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Ну баранов то хоть пожалей.. Чем овечки провинились?
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Поборется с Сандерлендом :)
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