Майк Эшли хочет купить "Дерби"

Бывший владелец "Ньюкасла" Майк Эшли заинтересован в приобретении клуба Чемпионшипа "Дерби".

На текущей неделе Эшли все-таки добился от Премьер-Лиги разрешения на продажу "Ньюкасла" Суверенному фонду Саудовской Аравии за 305 миллионов фунтов.



Однако Daily Mirror утверждает в эксклюзивном материале, что Майк не собирается разрывать свои отношения с футболом и уже присмотрел новый объект для инвестиций.



В качестве такого объекта Эшли рассматривает "Дерби", который в данный момент находится под внешней администрацией, готовящей клуб для последующей продажи.



Стадион "баранов" "Прайд Парк" находится всего в 30 милях от штаб-квартиры компании Эшли Sports Direct, а Майку теперь нужна новая публичная платформа для продвижения своей империи.



Нюанс заключается в том, что следующий сезон "Дерби", вероятно, начнет в Лиге Один. С "баранов" уже сняли 12 очков за введение внешней администрации и собираются снять еще за нарушение правил финансового фейр-плей.