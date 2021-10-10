"Ньюкасл" уволит Брюса в ближайшие дни

Стив Брюс уже провел свой последний матч в качестве главного тренера "Ньюкасла" и на предстоящей неделе будет освобожден от занимаемой должности.

Daily Mirror ожидает, что увольнение Брюса станет первым серьезным решением новых владельцев клуба с "Сент-Джеймс Парк" из Саудовской Аравии.



Под руководством Стива "сороки" не выиграли ни одного из семи первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги и сейчас занимают предпоследнее место в таблице.



Боссы "Ньюкасла" уже приняли коллективное решение о расставании с Брюсом, поэтому к ближайшему матчу команду будет готовить Грэм Джонс, а вот поиски постоянной замены Стиву могут потребовать времени.



Вопреки слухам, "Ньюкасл" не собирается назначать Антонио Конте, Роберто Манчини или Зинедина Зидана, тогда как Рафаэль Бенитес, который еще недавно был бы фаворитом саудитов, теперь трудится в "Эвертоне" и свой новый клуб посреди сезона не оставит.



Добавим, компенсация в 8 миллионов фунтов должна смягчить боль Брюса от того, что новые владельцы не дали ему шанса проявить себя.