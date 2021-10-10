Эра Майка Эшли в "Ньюкасле": 14 лет мучений

Майк Эшли 14 лет владел "Ньюкаслом", чьи болельщики начали ненавидеть его уже в первый год. Эшли обещал трофеи и веселье, но вместо этого получилось 14 лет мучений — и для него самого, и преданной "Ньюкаслу" Toon Army, которая сейчас празднует уход Майка как главную победу клуба в этом веке.

"Я хочу повеселиться и выиграть несколько трофеев", — сказал Майк Эшли вскоре после прихода к власти на "Сент-Джеймс Парк" в 2007 году. Ожидание большого трофея тянется уже более полувека, но совершенно точно, что 14 лет Майка Эшли в "Ньюкасле" были чем угодно, но не весельем. Причем и для него самого, и для тех, кого он собирался осчастливить, — болельщиков "сорок".



Было много неудач. Майк Эшли причастен к двум из шести вылетов из элиты в истории "Ньюкасла". Фарс был более частым гостем на "Сент-Джеймс Парк", чем сам Эшли, но веселье точно не было с командой и клубом во время правления Майка. Некогда веселая и бесшабашная команда, была доведена до мрачного состояния больного, находящегося в коме. Сторонние наблюдатели недоверчиво таращились на происходящее, болельщики просто терпели и ждали, когда же Эшли уйдет.



Легенды клуба отчуждались, чужаки слишком сильно рекламировались, деньги тратились спорадически и неохотно, вложения приходили от Майка непостоянно и бессистемно, стратегия отсутствовала. В последние же сезоны Эшли вообще желал лишь одного: чтобы клуб оставался в Премьер-Лиге при минимальных вложениях, перебиваясь с хлеба на воду. Амбиции пропали очень быстро — фактически, уже в первые сезоны пребывания Майка на "Сент-Джеймс Парк".



По правде говоря, когда Эшли пришел к власти, "Ньюкасл" не сильно процветал. Менеджером клуба был Сэм Эллардайс, причем болельщики возненавидели его практически заранее. Потому Майк избрал очень популистский вариант, назначив вместо него Кевина Кигана. Этот ход был призван получить поддержку фанатов и признание Эшли "своим", но и тут Майк совершил ошибку — он обеспечил неуместное присутствие в клубе Денниса Уайза.



В итоге у руля команды и вовсе оказался Джо Кинэйр, и это был очень странный поворот событий, а его кульминацией стало назначение Алана Ширера, вместе с которым "Ньюкасл" вылетел из Премьер-Лиги. Началась судебная тяжба с Киганом, а клубный бар был переименован в Nine Bar, а имя Ширера было вычеркнуто в нем везде, где это было возможно. Обожающие Кигана и Ширера болельщики не могли принять этого — такие вещи ранят Toon Army даже больше, чем неудовлетворительные результаты команды. Эшли сам вызвал на себя гнев фанатов, превратившись в самого ненавистного человека в Ньюкасл-апон-Тайне.



Было еще много мелких вещей, которые говорили о категорическом неумении Майка Эшли работать с общественностью, включая переименование "Сент-Джеймс Парк" в Sports Direct Arena. Были и другие непопулярные вещи — например, клуб очень плохо обошелся с одним из самых лучших игроков того времени Хонасом Гутьерресом, не оказав поддержки в момент, когда аргентинец лечился от рака.



Если смысл всего проделанного заключался в том, чтобы лишить болельщиков "Ньюкасла" гордости, их результаты против "Сандерленда" логично укладывались в канву происходящего. Прошло 10 лет с момента последней победы "сорок" над "черными котами", а ничья в 2016 году лишь прервала серию из шести поражений в дерби Тайна и Уира.



В тот период даже маленькие победы имели горько-сладкий привкус. Чтобы восстановить имя стадиона, пришлось брать ссуду у спонсора, и даже когда Алан Пардью вывел "сорок" на пятое место, у него появился восьмилетний контракт — очень странная штука в современном футболе. Пардью был странным человеком, обремененным негативным отношением к "мафии кокни", которое сформировалось еще при Кинэйре и Уайзе. По крайней мере, Джон Карвер, самопровозглашенный лучший тренер лиги, нравился болельщикам, но само его присутствие на должности менеджера говорило о хаосе, который творился в "Ньюкасле".



Второй вылет последовал в 2016 году. К тому моменту Майк Эшли, впервые заявивший о своей готовности продать клуб в 2008 году, просто пытался защитить свой актив от обесценивания. В этом качестве, подавая кислород, пребывающему в коме клубу, он проявил себя гораздо лучше, чем в первые годы знакомства с управлением профессиональным футбольным клубом. Он сумел чем-то привлечь в клуб Рафаэля Бенитеса, чьи отношения с болельщиками были, наверное, самым приятным и теплым моментом всей "эры Эшли". Но даже в этом Майк не пошел навстречу болельщикам и вскоре заменил Бенитеса Стивом Брюсом — непопулярным менеджером в принципе, к тому же поработавшем ранее в "Сандерленде".



Именно связь Брюса с "Сандерлендом" была основным негативным моментом в отношениях Стива с болельщиками, хоть он и был одним из них когда-то, являясь "джорди" и поклонником "сорок". Но проблема была еще и в том, что Брюс пришел после Бенитеса, к которому относились очень хорошо. Не сказать, что изначально игра команды при Брюсе сильно отличалась от того, что можно было видеть при Бенитесе, но Эшли продолжил продавать лучших игроков, а с появлением на горизонте инвесторов из Саудовской Аравии вообще прекратил вкладывать деньги в команду, что и привело к текущему 19-му месту в таблице и довольно ограниченному кадровому потенциалу "Ньюкасла".



Работа Брюса и тот состав, который у него был, — свидетельство абсолютного отсутствия амбиций у Эшли в заключительной стадии операции по продаже "Ньюкасла", которая затянулась на 13 лет. У Брюса не было грандиозного видения игры, а футбол "сорок" при нем был мрачным и невеселым. Иногда развлекал публику француз Аллан Сен-Максимен, но и он не задержался бы на "Сент-Джеймс Парк", если бы Эшли продолжил управлять клубом.



"Я надеюсь, что я смогу удержать клуб на плаву", — сказал в сентябре Брюс, невольно дав болельщикам реальное представление о том, что происходило в "Ньюкасле" в последние годы. Конечно, у Брюса не было никаких надежд на что-то хорошее, и это было лучшее, что он мог предложить в свой период работы в "Ньюкасле". Он понимал, куда все идет и что от него требуется. Все понимали, но не все принимали это.



Хронология правления Майка Эшли



23 мая 2007: Эшли покупает 41.6% акций сэра Джона Холла за 55.3 млн. фунтов, что дает толчок к полному поглощению клуба за 134.4 млн, которое завершится месяц спустя.



9 января 2008: Сэм Эллардайс — менеджер, назначенный председателем Фредди Шепардом, незадолго до сделки по продаже клуба, уволен через восемь месяцев после прихода в "Ньюкасл" Эшли.



16 января 2008: Эшли радует болельщиков "Ньюкасла", убеждая Кевина Кигана вернуться на "Сент-Джеймс Парк".



3 сентября 2008: второе пришествие Кигана недолговечно, так как он уходит в отставку из-за разногласий по поводу трансферной политики клуба с директором Деннисом Уайзом, а позже получит 2 млн. фунтов компенсации в суде.



14 сентября 2008: Эшли объявляет, что выставляет клуб на продажу после того, как разгневанные болельщики начали протестовать против ухода Кигана.



2 апреля 2009: убрав "Ньюкасл" с рынка и назначив временным менеджером Джо Кинэйра, Эшли передает бразды правления командой другой легенде клуба — Алану Ширеру.



24 мая 2009: Ширер не может предотвратить вылет "Ньюкасла" и вскоре покидает клуб.



5 апреля 2010: "Ньюкасл" возвращается в Премьер-Лигу под руководством Криса Хьютона после того, как их конкурент "Ноттингем Форест" не смог обыграть "Кардифф".



9 декабря 2010: Эшли назначает вместо Хьютона Алана Пардью, когда клуб находится на 11-м месте, обыграв всего несколько недель назад "Сандерленд" со счетом 5:1. Это последняя до сих пор победа "сорок" в дерби Тайна и Уира.



9 ноября 2011: Эшли вызвал гнев болельщиков тем, что объявил о переименовании "Сент-Джеймс Парк" в "Спортс Директ Арену".



27 сентября 2012: Эшли вызывает всеобщее недоумение, когда заключает с Пардью восьмилетний контракт после того, как "Ньюкасл" финиширует на пятом месте в Премьер-Лиге.



4 февраля: Джо Кинэйр уезжает из "Ньюкасла" навсегда — на этот раз после хаотичного пребывания на посту футбольного директора, во время которого он дал печально известное интервью talkSPORT, во время которого назвал Йоана Кабая "Кебабом".



11 марта 2016: Рафаэль Бенитес объявлен новым менеджером "Ньюкасла", заменив Стива Макларена и Джона Карвера, а также уволенного 10 месяцами ранее Алана Пардью.



25 мая 2016: Бенитес радует болельщиков тем, что принял решение остаться, несмотря на вылет клуба из Премьер-Лиги.



24 апреля 2017: Бенитес возвращается в Премьер-Лигу, обыграв "Престон" со счетом 4:1.



20 июня 2019: болельщики встревожены тем, что у Бенитеса подходит к концу контракт с "Ньюкаслом". Испанец покидает клуб после того, как финишировал с "сороками" 10-м и 13-м в Премьер-Лиге.



17 июня 2019: Эшли принимает непопулярное решение назначить новым менеджером Стива Брюса. В сети немедленно появляется тег #BruceOut.



7 октября 2021: к власти на "Сент-Джеймс Парк" приходит консорциум из Саудовской Аравии. В Ньюкасле начинаются народные гуляния.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru