Тухель: "Жоржиньо заслуживает "Золотой мяч"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель считает, что его полузащитник Жоржиньо заслуживает получить "Золотой мяч" в этом году.

Выиграв Лигу Чемпионов со своим клубом и Евро-2020 со сборной Италии, Жоржиньо стал одним из фаворитов на самую престижную индивидуальную награду в футболе.



На текущей неделе Жоржиньо был назван в числе 30 номинантов на "Золотой мяч", вместе с четырьмя другими игроками "Челси", однако Тухель предпочел бы отдать награду именно 29-летнему итальянцу.



"Жоржиньо заслуживает получить "Золотой мяч". Он очень умный игрок, и для меня одно удовольствие тренировать его".



"Он обладает замечательным видением поля. Лично для меня индивидуальные награды не имеют большого значения, вдобавок невозможно по-настоящем сравнивать игроков различных амплуа. Но я бы хотел, чтобы один из моих игроков получил "Золотой мяч", потому что я знаю, какой эффект это окажет".



"Жоржиньо — отличный человек и превосходный игрок, но в целом это (кому достанется награда) не самое важное", — цитирует Тухеля Daily Express.