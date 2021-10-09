Тухель: "Жоржиньо заслуживает "Золотой мяч"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель считает, что его полузащитник Жоржиньо заслуживает получить "Золотой мяч" в этом году.
Выиграв Лигу Чемпионов со своим клубом и Евро-2020 со сборной Италии, Жоржиньо стал одним из фаворитов на самую престижную индивидуальную награду в футболе.
На текущей неделе Жоржиньо был назван в числе 30 номинантов на "Золотой мяч", вместе с четырьмя другими игроками "Челси", однако Тухель предпочел бы отдать награду именно 29-летнему итальянцу.
"Жоржиньо заслуживает получить "Золотой мяч". Он очень умный игрок, и для меня одно удовольствие тренировать его".
"Он обладает замечательным видением поля. Лично для меня индивидуальные награды не имеют большого значения, вдобавок невозможно по-настоящем сравнивать игроков различных амплуа. Но я бы хотел, чтобы один из моих игроков получил "Золотой мяч", потому что я знаю, какой эффект это окажет".
"Жоржиньо — отличный человек и превосходный игрок, но в целом это (кому достанется награда) не самое важное", — цитирует Тухеля Daily Express.
09.10.2021 23:00
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Последние комментарии:
вероятно, ограничится все только золотым дождем, по классике.
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просто Нет от слова совсем. это хуй просто на рандоме сыграл.
Ну вот в голове вообще нет воспоминаний об его игре, его действий.
сыграл относительно неплохо в 5 топ матчах, в остальном типичный поц патипе обосраного манка.
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пхахахахах, бздухель че ль сиси своей нанюхался. че он несет далбаеб хахахахахаха
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