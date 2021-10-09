Тухель: "Жоржиньо заслуживает "Золотой мяч"

Жоржиньо Главный тренер "Челси" Томас Тухель считает, что его полузащитник Жоржиньо заслуживает получить "Золотой мяч" в этом году.

Выиграв Лигу Чемпионов со своим клубом и Евро-2020 со сборной Италии, Жоржиньо стал одним из фаворитов на самую престижную индивидуальную награду в футболе.

На текущей неделе Жоржиньо был назван в числе 30 номинантов на "Золотой мяч", вместе с четырьмя другими игроками "Челси", однако Тухель предпочел бы отдать награду именно 29-летнему итальянцу.

"Жоржиньо заслуживает получить "Золотой мяч". Он очень умный игрок, и для меня одно удовольствие тренировать его".

"Он обладает замечательным видением поля. Лично для меня индивидуальные награды не имеют большого значения, вдобавок невозможно по-настоящем сравнивать игроков различных амплуа. Но я бы хотел, чтобы один из моих игроков получил "Золотой мяч", потому что я знаю, какой эффект это окажет".

"Жоржиньо — отличный человек и превосходный игрок, но в целом это (кому достанется награда) не самое важное", — цитирует Тухеля Daily Express.


Метки Жоржиньо, Золотой мяч, награды, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2021 23:00

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  1. hammersmith 10.10.2021 00:04 # hammersmith
    вероятно, ограничится все только золотым дождем, по классике.

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  2. dallaslp 09.10.2021 23:55 # dallaslp
    просто Нет от слова совсем. это хуй просто на рандоме сыграл.
    Ну вот в голове вообще нет воспоминаний об его игре, его действий.
    сыграл относительно неплохо в 5 топ матчах, в остальном типичный поц патипе обосраного манка.

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  3. slash-lfc 09.10.2021 23:30 # slash-lfc
    пхахахахах, бздухель че ль сиси своей нанюхался. че он несет далбаеб хахахахахаха

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