"Юнайтед" готовит новый контракт для Магуайра

Харри Магуайр "Манчестер Юнайтед" готовится предложить новый контракт своему капитану Харри Магуайру.

Магуайр утвердился ключевым игроком и лидером команды Оле Гуннара Сульшера с момента своего перехода из "Лестера" за 80 миллионов фунтов в 2019 году.

Действующий контракт Магуайра истекает только в 2025 году и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, однако "Юнайтед" готов наградить Харри за продемонстрированный прогресс.

Как сообщает Daily Mirror, "красные дьяволы" собираются перевести 28-летнего защитника в число самых высокооплачиваемых игроков команды.

Помимо Магуайра, "Юнайтед" также хочет заключить новые контракты с полузащитниками Полем Погба и Бруну Фернандешем.


Метки контракты, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2021 22:00

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  1. makeewadim 09.10.2021 22:12 # makeewadim
    чухан , а не защ!

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  2. frisby 09.10.2021 22:11 # frisby
    это тот бестрофейный кусок гавна за 80 !!! ахахаха миллионов фунтов который получил реальный пиздюлей от греческого полицейского ? терпило тостожопое

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