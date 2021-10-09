"Юнайтед" готовит новый контракт для Магуайра

"Манчестер Юнайтед" готовится предложить новый контракт своему капитану Харри Магуайру.

Магуайр утвердился ключевым игроком и лидером команды Оле Гуннара Сульшера с момента своего перехода из "Лестера" за 80 миллионов фунтов в 2019 году.



Действующий контракт Магуайра истекает только в 2025 году и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, однако "Юнайтед" готов наградить Харри за продемонстрированный прогресс.



Как сообщает Daily Mirror, "красные дьяволы" собираются перевести 28-летнего защитника в число самых высокооплачиваемых игроков команды.



Помимо Магуайра, "Юнайтед" также хочет заключить новые контракты с полузащитниками Полем Погба и Бруну Фернандешем.