"Юнайтед" готовит новый контракт для Магуайра
"Манчестер Юнайтед" готовится предложить новый контракт своему капитану Харри Магуайру.
Магуайр утвердился ключевым игроком и лидером команды Оле Гуннара Сульшера с момента своего перехода из "Лестера" за 80 миллионов фунтов в 2019 году.
Действующий контракт Магуайра истекает только в 2025 году и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, однако "Юнайтед" готов наградить Харри за продемонстрированный прогресс.
Как сообщает Daily Mirror, "красные дьяволы" собираются перевести 28-летнего защитника в число самых высокооплачиваемых игроков команды.
Помимо Магуайра, "Юнайтед" также хочет заключить новые контракты с полузащитниками Полем Погба и Бруну Фернандешем.
09.10.2021 22:00
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Последние комментарии:
чухан , а не защ!
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это тот бестрофейный кусок гавна за 80 !!! ахахаха миллионов фунтов который получил реальный пиздюлей от греческого полицейского ? терпило тостожопое
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