Роналду перевез свою криокамеру из Турина

Криштиану Роналду Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду перевез в свой новый дом из Турина криокамеру стоимостью 50 тысяч фунтов.

Несмотря на противоречивость криотерапии, Роналду регулярно использует этот метод с 2013 года, еще со времен выступлений за "Реал".

Криштиану убежден, что пребывание в криокамере сокращает время восстановления между матчами, помогает быстрее залечивать травмы, уменьшает усталость и улучшает сон.

Суть данного метода в том, что пациент проводит до пяти минут в камере, которая с помощью жидкого азота охлаждается до -200 градусов по Цельсию.

Как сообщает The Sun, транспортировка криокамеры из Италии в Чешир обошлась 36-летнему португальцу в несколько тысяч фунтов.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2021 21:00

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  1. dallaslp 09.10.2021 22:01 # dallaslp
    ничего сибе какой важный новость

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  2. hunter022 09.10.2021 21:29 # hunter022
    Не поможет возраст возьмёт своё

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  3. true-manc 09.10.2021 21:03 # true-manc
    отморозок

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