Роналду перевез свою криокамеру из Турина

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду перевез в свой новый дом из Турина криокамеру стоимостью 50 тысяч фунтов.

Несмотря на противоречивость криотерапии, Роналду регулярно использует этот метод с 2013 года, еще со времен выступлений за "Реал".



Криштиану убежден, что пребывание в криокамере сокращает время восстановления между матчами, помогает быстрее залечивать травмы, уменьшает усталость и улучшает сон.



Суть данного метода в том, что пациент проводит до пяти минут в камере, которая с помощью жидкого азота охлаждается до -200 градусов по Цельсию.



Как сообщает The Sun, транспортировка криокамеры из Италии в Чешир обошлась 36-летнему португальцу в несколько тысяч фунтов.