Роналду перевез свою криокамеру из Турина
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду перевез в свой новый дом из Турина криокамеру стоимостью 50 тысяч фунтов.
Несмотря на противоречивость криотерапии, Роналду регулярно использует этот метод с 2013 года, еще со времен выступлений за "Реал".
Криштиану убежден, что пребывание в криокамере сокращает время восстановления между матчами, помогает быстрее залечивать травмы, уменьшает усталость и улучшает сон.
Суть данного метода в том, что пациент проводит до пяти минут в камере, которая с помощью жидкого азота охлаждается до -200 градусов по Цельсию.
Как сообщает The Sun, транспортировка криокамеры из Италии в Чешир обошлась 36-летнему португальцу в несколько тысяч фунтов.
09.10.2021 21:00
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