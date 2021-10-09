Лукаку досрочно возвращается в "Челси"
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку досрочно возвращается из сборной Бельгии по причине проблем мышечного характера.
Ранее на текущей неделе Лукаку отметился классным голом в проигранном бельгийцами матче против сборной Франции в полуфинале Лиги Наций (3:2), проведя на поле все 90 минут.
Однако на матч за третье место против сборной Италии Ромелу не останется. В качестве меры предосторожности 28-летний нападающий вернется домой.
"Это переутомление. Он не чувствует себя на 100 процентов в порядке, чтобы сыграть завтра. У него возникли болезненные ощущения в мышечных тканях", — цитирует главного тренера бельгийцев Роберто Мартинеса Sky Sports.
Добавим, свой следующий матч "Челси" проводит через неделю против "Брентфорда".
09.10.2021 20:00
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