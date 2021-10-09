"Ливерпуль" проявляет интерес к Пап Абу Сиссе
"Ливерпуль" находится среди клубов Премьер-Лиги, наблюдающих за центральным защитником "Олимпиакоса" Пап Абу Сиссе.
По информации Daily Mail, на недавнем матче "Олимпиакоса" против "Фенербахче" в Лиге Европы побывали скауты "Ливерпуля", "Арсенала" и "Эвертона".
Сиссе провел уверенный матч, а "Олимпиакос" победил со счетом 3:0. Весьма убедительно 26-летний сенегалец смотрится и в греческом чемпионате, где его клуб пропустил только два гола в пяти играх.
Насчет Сиссе поступило уже несколько запросов, но пока самый серьезный интерес демонстрирует "Ливерпуль", за который выступает партнер Пап Абу по национальной команде в лице Садио Мане.
Сиссе выступает за "Олимпиакос" с 2017 года, также поиграв за "Аяччо" и "Сент-Этьен".
09.10.2021 18:00
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26 нонейм из третьесортного чемпа, збс
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на фоне всплывшего списка желаемых покупок НЮ все остальные клубы автоматически становятся клубами-донорами
теперь хорошие скауты будут цениться выше футбольных агентов
чтобы можно было купить за три рубля а продать за сто-двести миллионов
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