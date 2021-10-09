"Ливерпуль" проявляет интерес к Пап Абу Сиссе

"Ливерпуль" находится среди клубов Премьер-Лиги, наблюдающих за центральным защитником "Олимпиакоса" Пап Абу Сиссе.

По информации Daily Mail, на недавнем матче "Олимпиакоса" против "Фенербахче" в Лиге Европы побывали скауты "Ливерпуля", "Арсенала" и "Эвертона".



Сиссе провел уверенный матч, а "Олимпиакос" победил со счетом 3:0. Весьма убедительно 26-летний сенегалец смотрится и в греческом чемпионате, где его клуб пропустил только два гола в пяти играх.



Насчет Сиссе поступило уже несколько запросов, но пока самый серьезный интерес демонстрирует "Ливерпуль", за который выступает партнер Пап Абу по национальной команде в лице Садио Мане.



Сиссе выступает за "Олимпиакос" с 2017 года, также поиграв за "Аяччо" и "Сент-Этьен".