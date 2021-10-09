Стейвли ответила на вопрос о Мбаппе в "Ньюкасле"

Директор "Ньюкасла" Аманда Стейвли ответила на вопрос, будет ли ее клуб претендовать на игроков вроде нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

С приходом богатейших владельцев из Саудовской Аравии для "Ньюкасла" начинается новая эра, однако Стейвли заранее обещает, что ее клуб не будет тратить деньги "иррационально".



Стейвли собирается создать инфраструктуру, благодаря которой "сороки" станут привлекательным местом для игроков топ-уровня вроде Мбаппе.



"Будет ли Килиан Мбаппе на радаре у "Ньюкасла" в будущем? Работая на трансферном рынке, мы будем претендовать на игроков мирового уровня. Мы уже делали это прежде".



"Однако около этих игроков мирового уровня нужно создать соответствующую инфраструктуру. Мы обеспечим это, мы уже обладаем игроками мирового уровня и хотим, чтобы они были окружены поддержкой".



"В футболе нужно тратить, чтобы достичь успеха, но мы здесь не для того, чтобы быть иррациональными. Все-таки мы являемся инвестиционным фондом".



"Мы полностью пересмотрим состояние наших дел в преддверии января, но это потребует немного времени".



"У нас отличная команда, которая не должна занимать 19-е место. Нужно немедленно это изменить, а игрокам нужно знать, что они обладают нашей полной поддержкой".



"Мы приняли клуб, находящийся внизу Премьер-Лиги, и нам нужно это исправить", — сообщила Стейвли Daily Mirror.