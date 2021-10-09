"Ювентус" готов предложить контракт Погба

"Ювентус" готов предложить контракт полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, если тот станет свободным агентом следующим летом.

Приехав в Турин со сборной Франции на текущей неделе, Погба намекнул на свое возвращение в "Ювентус", а также дал понять, что решение о своем будущем примет после окончания сезона.



Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "Ювентус" действительно готов побороться за своего бывшего игрока, но сперва должен избавиться от Аарона Рэмси и Адриена Рабьо.



Даже в случае продажи Рэмси и Рабьо, "Ювентус" будет готов предложить Погба контракт с зарплатой в 10 миллионов фунтов в год. При этом сейчас Поль получает на "Олд Траффорд" 12 млн. фунтов в год.



Ранее в своей карьере Погба провел 178 матчей за "Ювентус", забив 34 гола, выиграв четыре титула Серии А и два Кубка Италии, после чего вернулся в "Юнайтед" в статусе самого дорогого игрока в мире (89 млн. фунтов).