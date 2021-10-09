"Ювентус" готов предложить контракт Погба
"Ювентус" готов предложить контракт полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, если тот станет свободным агентом следующим летом.
Приехав в Турин со сборной Франции на текущей неделе, Погба намекнул на свое возвращение в "Ювентус", а также дал понять, что решение о своем будущем примет после окончания сезона.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "Ювентус" действительно готов побороться за своего бывшего игрока, но сперва должен избавиться от Аарона Рэмси и Адриена Рабьо.
Даже в случае продажи Рэмси и Рабьо, "Ювентус" будет готов предложить Погба контракт с зарплатой в 10 миллионов фунтов в год. При этом сейчас Поль получает на "Олд Траффорд" 12 млн. фунтов в год.
Ранее в своей карьере Погба провел 178 матчей за "Ювентус", забив 34 гола, выиграв четыре титула Серии А и два Кубка Италии, после чего вернулся в "Юнайтед" в статусе самого дорогого игрока в мире (89 млн. фунтов).
09.10.2021 16:00
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Побыстрее бы.
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На самом деле, мне кажется, что Погба сам хочет остаться в МЮ. Больше, чем здесь денег ему вряд ли где-то дадут (ну мб в ПСЖ), да и АПЛ - топ лига, Англия, всё такое. А насчёт его перехода свободным агентом куда-либо просто хайп поднимают.
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