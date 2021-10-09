Мерсон считает, что Сульшера могут уволить из-за Ван де Бека и Санчо

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер может лишиться своей работы из-за Донни Ван де Бека и Джейдона Санчо.

Год назад "Юнайтед" потратил 40 миллионов фунтов на приглашение Ван де Бека из "Аякса", однако Донни прочно обосновался на скамейке запасных "красных дьяволов".



В последнее время рядом с Ван де Беком все чаще оказывается Санчо, которого "Юнайтед" купил у дортмундской "Боруссии" за 73 млн. фунтов минувшим летом, и в проблемах обоих игроков Мерсон склонен винить Сульшера.



"Не так давно плохая игра и прозябание на лавке двух игроков, на которых ты потратил 110 миллионов фунтов, были бы приговором для тебя".



"Такое впечатление, что в наши дни никому нет до этого дела, но это не означает, что это и дальше будет сходить Сульшеру с рук".



"Ему должно грозить увольнение — особенно из-за своей неспособности найти применение Джейдону Санчо и Донни Ван де Беку".



"Кажется, эти двое совершенно утратили уверенность в себе, и привести их в чувство можно, только давая им играть матч за матчем", — сообщил Мерсон Daily Star.