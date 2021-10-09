Мерсон считает, что Сульшера могут уволить из-за Ван де Бека и Санчо
Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер может лишиться своей работы из-за Донни Ван де Бека и Джейдона Санчо.
Год назад "Юнайтед" потратил 40 миллионов фунтов на приглашение Ван де Бека из "Аякса", однако Донни прочно обосновался на скамейке запасных "красных дьяволов".
В последнее время рядом с Ван де Беком все чаще оказывается Санчо, которого "Юнайтед" купил у дортмундской "Боруссии" за 73 млн. фунтов минувшим летом, и в проблемах обоих игроков Мерсон склонен винить Сульшера.
"Не так давно плохая игра и прозябание на лавке двух игроков, на которых ты потратил 110 миллионов фунтов, были бы приговором для тебя".
"Такое впечатление, что в наши дни никому нет до этого дела, но это не означает, что это и дальше будет сходить Сульшеру с рук".
"Ему должно грозить увольнение — особенно из-за своей неспособности найти применение Джейдону Санчо и Донни Ван де Беку".
"Кажется, эти двое совершенно утратили уверенность в себе, и привести их в чувство можно, только давая им играть матч за матчем", — сообщил Мерсон Daily Star.
09.10.2021 15:00
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