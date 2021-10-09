Ривалдо видит в Салахе реального претендента на "Золотой мяч"

Легенда бразильского футбола Ривалдо считает нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха реальным претендентом на "Золотой мяч" в этом сезоне.

Накануне Салах вместе с 29 другими игроками был номинирован на "Золотой мяч", однако Мохамеда не относят к фаворитам в борьбе за самую престижную индивидуальную награду в футболе.



Гораздо чаще "Золотой мяч" сватают Лионелю Месси, Роберту Левандовски, Жоржиньо и Нголо Канте, и Ривалдо находит это несправедливым по отношению к Салаху.



"Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах великолепно начал сезон, демонстрируя впечатляющую результативность и отметившись сенсационным голом против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд".



"Прямо сейчас он один из лучших игроков в мире, потому что у него поразительные показатели по голам и результативным передачам в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов — двух самых сложных соревнованиях на планете".



"Когда ты так хорош в столь требовательных условиях, то ты, конечно, являешься игроком топ-уровня, заслуживающим быть среди претендентов на "Золотой мяч" в этом сезоне", — сообщил Ривалдо Betfair.