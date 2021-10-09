"Ньюкасл" хочет вернуть Алана Ширера

Алан Ширер Легенда "Ньюкасла" Алан Ширер ведет переговоры о своем возвращении на "Сент-Джеймс Парк".

В минувший четверг Суверенный фонд Саудовской Аравии завершил приобретение "Ньюкасла" за 300 миллионов фунтов у Майка Эшли, который владел клубом 14 лет.

Несмотря на то, что в 2009 году Ширеру довелось коротко поработать временно исполняющим обязанности главного тренера "Ньюкасла", Алан регулярно выступал с критикой в адрес Эшли.

В своих социальных сетях Ширер весьма позитивно отреагировал на известие о смене владельцев "Ньюкасла", однако Daily Mail стало известно, что вскоре Алан может перестать быть простым наблюдателем.

По информации издания, новые владельцы уже установили контакт с Ширером и Кевином Киганом, предложив легендам помочь клубу вернуть былое величие.

Предполагается, что "Ньюкасл" отводит Ширеру и Кигану роль представителей клуба. Также "сороки" готовы переместить бронзовую статую Алана, которая сейчас располагается близ стадиона на месте бывшего общественного туалета.

Добавим, Ширер до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории "Ньюкасла", забив 206 голов в 405 матчах за клуб с 1996 по 2006 год.


Метки Ньюкасл, Ширер

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2021 12:00

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  1. shearer1 09.10.2021 12:25 # shearer1
    Передвинуть к Робсону?

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  2. vagifspurs 09.10.2021 12:11 # vagifspurs
    Рил статую поставили на месте бывшего туалета..? Мдэ, Эшли по ходу тем ещё гандоном был.

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  3. felix-the-cat 09.10.2021 12:06 # felix-the-cat
    наш величайший!

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