"Ньюкасл" хочет вернуть Алана Ширера

Легенда "Ньюкасла" Алан Ширер ведет переговоры о своем возвращении на "Сент-Джеймс Парк".

В минувший четверг Суверенный фонд Саудовской Аравии завершил приобретение "Ньюкасла" за 300 миллионов фунтов у Майка Эшли, который владел клубом 14 лет.



Несмотря на то, что в 2009 году Ширеру довелось коротко поработать временно исполняющим обязанности главного тренера "Ньюкасла", Алан регулярно выступал с критикой в адрес Эшли.



В своих социальных сетях Ширер весьма позитивно отреагировал на известие о смене владельцев "Ньюкасла", однако Daily Mail стало известно, что вскоре Алан может перестать быть простым наблюдателем.



По информации издания, новые владельцы уже установили контакт с Ширером и Кевином Киганом, предложив легендам помочь клубу вернуть былое величие.



Предполагается, что "Ньюкасл" отводит Ширеру и Кигану роль представителей клуба. Также "сороки" готовы переместить бронзовую статую Алана, которая сейчас располагается близ стадиона на месте бывшего общественного туалета.



Добавим, Ширер до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории "Ньюкасла", забив 206 голов в 405 матчах за клуб с 1996 по 2006 год.