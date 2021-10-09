Фонсека пополнил шорт-лист "Ньюкасла"
Паулу Фонсека пополнил шорт-лист "Ньюкасла" на замену своему главному тренеру Стиву Брюсу.
Судьба Брюса выглядит предрешенной. Вопрос лишь в том, кем заменят Стива новые хозяева клуба с "Сент-Джеймс Парк".
По информации Daily Mirror, 48-летний Фонсека значится среди имен, которые сейчас обсуждаются "Ньюкаслом".
Минувшим летом Паулу уже согласился возглавить "Тоттенхэм", однако в последний момент у сторон возникли разногласия насчет игрового стиля, и сделка сорвалась.
Помимо Фонсеки, который привел "Рому" к пятому месту в Серии А и полуфиналу Лиги Европы в прошлом сезоне, на радаре у "сорок" находится Стивен Джеррард, для которого этот год, как ожидается, будет последним в "Рейнджерс".
09.10.2021 11:00
Просмотров: 450
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
конте лучший вариант
если юнайтед не подсуетится с ним, то так и будут бесполезно вваливать бабки
(ответить)
Самый богатый клуб мира приглашает прости господи Джеррарда или Фонсеку.
Что-то доминация не в ту сторону пошла.
(ответить)
> на радаре у "сорок" находится Стивен Джеррард, для которого этот год, как ожидается, будет последним в "Рейнджерс
ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха, и зачем братишкам этот тупейший скузнявый лузер, обкакавшийся в лиге европы и запомнившийся в рейнджерс лишь блм-пропагандой и сосанием черных ху*в???
(ответить)
самый без идейный тренер с выражением знатока
(ответить)
Очередной хороший спец, которого упустит Юнайтед. Хотелось бы посмотреть на него в Ньюкасле.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий