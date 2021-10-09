Паулу Фонсека пополнил шорт-лист "Ньюкасла" на замену своему главному тренеру Стиву Брюсу.

Судьба Брюса выглядит предрешенной. Вопрос лишь в том, кем заменят Стива новые хозяева клуба с "Сент-Джеймс Парк".



По информации Daily Mirror, 48-летний Фонсека значится среди имен, которые сейчас обсуждаются "Ньюкаслом".



Минувшим летом Паулу уже согласился возглавить "Тоттенхэм", однако в последний момент у сторон возникли разногласия насчет игрового стиля, и сделка сорвалась.



Помимо Фонсеки, который привел "Рому" к пятому месту в Серии А и полуфиналу Лиги Европы в прошлом сезоне, на радаре у "сорок" находится Стивен Джеррард, для которого этот год, как ожидается, будет последним в "Рейнджерс".