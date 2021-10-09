Фонсека пополнил шорт-лист "Ньюкасла"

Паулу Фонсека Паулу Фонсека пополнил шорт-лист "Ньюкасла" на замену своему главному тренеру Стиву Брюсу.

Судьба Брюса выглядит предрешенной. Вопрос лишь в том, кем заменят Стива новые хозяева клуба с "Сент-Джеймс Парк".

По информации Daily Mirror, 48-летний Фонсека значится среди имен, которые сейчас обсуждаются "Ньюкаслом".

Минувшим летом Паулу уже согласился возглавить "Тоттенхэм", однако в последний момент у сторон возникли разногласия насчет игрового стиля, и сделка сорвалась.

Помимо Фонсеки, который привел "Рому" к пятому месту в Серии А и полуфиналу Лиги Европы в прошлом сезоне, на радаре у "сорок" находится Стивен Джеррард, для которого этот год, как ожидается, будет последним в "Рейнджерс".


Метки Ньюкасл, тренеры, Фонсека

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2021 11:00

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  1. superperez101 09.10.2021 12:13 # superperez101
    конте лучший вариант
    если юнайтед не подсуетится с ним, то так и будут бесполезно вваливать бабки

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  2. vagifspurs 09.10.2021 12:13 # vagifspurs
    Самый богатый клуб мира приглашает прости господи Джеррарда или Фонсеку.

    Что-то доминация не в ту сторону пошла.

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  3. true-manc 09.10.2021 11:55 # true-manc
    > на радаре у "сорок" находится Стивен Джеррард, для которого этот год, как ожидается, будет последним в "Рейнджерс

    ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха, и зачем братишкам этот тупейший скузнявый лузер, обкакавшийся в лиге европы и запомнившийся в рейнджерс лишь блм-пропагандой и сосанием черных ху*в???

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  4. makeewadim 09.10.2021 11:43 # makeewadim
    самый без идейный тренер с выражением знатока

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  5. trent 09.10.2021 11:41 # trent
    Очередной хороший спец, которого упустит Юнайтед. Хотелось бы посмотреть на него в Ньюкасле.

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