О'Кейн: "Сульшеру не по плечу тренировать "Юнайтед"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Джон О'Кейн считает, что "красным дьяволам" нужен главный тренер лучше, нежели Оле Гуннар Сульшер.

На старте сезона Сульшер находится под серьезным давлением, выиграв только один из четырех последних матчей во всех соревнованиях.



По мнению О'Кейна, Сульшер обладает недостаточно мастеровитым тренерским штабом и играет слишком трусливо, отказываясь рисковать из опасений потерять работу.



"Все мы знаем, что Оле был приглашен, чтобы ублажить фанатов, потому что при Жозе Моуриньо атмосфера была токсичной".



"Оле пришел и показал себя милым парнем — но он не годится быть главным тренером "Юнайтед". Ему это не по плечу".



"Взгляните на его тренерский штаб — они просто недостаточно хороши. Майк Фелан — славный парень, один из самых славных парней, что я встречал в футболе, но посмотрите, откуда он пришел".



"Киран Маккенна, бывший тренер команды U-18, Майкл Кэррик — все они учатся профессии, а ведь это крупнейший клуб в мире".



"С момента, как "Тоттенхэм" разнес их дома 6:1 в прошлом сезоне, Оле стал играть в два опорных полузащитника. Это безопасный вариант. Я называю это инстинктом самосохранения".



"Им нужен главный тренер лучше, но все фанаты любят Оле, не так ли? Глэйзеры — умные люди, но по факту они назначили простофилю, против которого, как они знают, фанаты никогда не пойдут", — сообщил О'Кейн Daily Mirror.