Клубы Премьер-Лиги проведут срочную встречу насчет продажи "Ньюкасла"
Клубы Премьер-Лиги проведут срочную встречу на следующей неделе, чтобы обсудить смену владельцев "Ньюкасла".
В минувший четверг Суверенный фонд Саудовской Аравии получил контроль над "Ньюкаслом", купив клуб у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов.
Как утверждает The Guardian, остальные 19 клубов дивизиона испытывают недовольство от того, что саудитам было позволено приобрести "сорок".
Теперь клубы хотят знать, почему Премьер-Лига вдруг одобрила сделку саудитов с Эшли и почему остальные участники дивизиона узнали об этом только из новостей.
Естественно, обратного пути уже нет, и недовольные клубы не собираются оспаривать продажу "Ньюкасла". Однако они хотят объяснений насчет поведения руководства лиги.
Также 19 клубов опасаются, что приход богатых инвесторов из Саудовской Аравии с противоречивой репутацией навредит имиджу Премьер-Лиги и вызовет новую волну инфляции на трансферном рынке. Все это будет обсуждаться во время предстоящей встречи.
09.10.2021 08:00
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Небось обоссаный мочастер шити и членси были инициаторами ухахаха главные мешки в апл и главные нытики
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Вот из-за арабов, свойственно поднялись цены на футболистов, как принято говорить, это теперь инфляция. Одна чурка поднимет ценник, другая перебивает.
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На счет инфляции они правы будут, но мю тогда сразу пусть обсудят там же
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Гоните нахер этого убийцу мохамеда!
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