Клубы Премьер-Лиги проведут срочную встречу насчет продажи "Ньюкасла"

Клубы Премьер-Лиги проведут срочную встречу на следующей неделе, чтобы обсудить смену владельцев "Ньюкасла".

В минувший четверг Суверенный фонд Саудовской Аравии получил контроль над "Ньюкаслом", купив клуб у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов.



Как утверждает The Guardian, остальные 19 клубов дивизиона испытывают недовольство от того, что саудитам было позволено приобрести "сорок".



Теперь клубы хотят знать, почему Премьер-Лига вдруг одобрила сделку саудитов с Эшли и почему остальные участники дивизиона узнали об этом только из новостей.



Естественно, обратного пути уже нет, и недовольные клубы не собираются оспаривать продажу "Ньюкасла". Однако они хотят объяснений насчет поведения руководства лиги.



Также 19 клубов опасаются, что приход богатых инвесторов из Саудовской Аравии с противоречивой репутацией навредит имиджу Премьер-Лиги и вызовет новую волну инфляции на трансферном рынке. Все это будет обсуждаться во время предстоящей встречи.