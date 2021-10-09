Клубы Премьер-Лиги проведут срочную встречу насчет продажи "Ньюкасла"

Ньюкасл Клубы Премьер-Лиги проведут срочную встречу на следующей неделе, чтобы обсудить смену владельцев "Ньюкасла".

В минувший четверг Суверенный фонд Саудовской Аравии получил контроль над "Ньюкаслом", купив клуб у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов.

Как утверждает The Guardian, остальные 19 клубов дивизиона испытывают недовольство от того, что саудитам было позволено приобрести "сорок".

Теперь клубы хотят знать, почему Премьер-Лига вдруг одобрила сделку саудитов с Эшли и почему остальные участники дивизиона узнали об этом только из новостей.

Естественно, обратного пути уже нет, и недовольные клубы не собираются оспаривать продажу "Ньюкасла". Однако они хотят объяснений насчет поведения руководства лиги.

Также 19 клубов опасаются, что приход богатых инвесторов из Саудовской Аравии с противоречивой репутацией навредит имиджу Премьер-Лиги и вызовет новую волну инфляции на трансферном рынке. Все это будет обсуждаться во время предстоящей встречи.


Метки Ньюкасл, Премьер-Лига, Суверенный фонд Саудовской Аравии

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2021 08:00

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  1. felix-the-cat 09.10.2021 09:00 # felix-the-cat
    Небось обоссаный мочастер шити и членси были инициаторами ухахаха главные мешки в апл и главные нытики

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  2. lovrentiy 09.10.2021 08:49 # lovrentiy
    Вот из-за арабов, свойственно поднялись цены на футболистов, как принято говорить, это теперь инфляция. Одна чурка поднимет ценник, другая перебивает.

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  3. tursa 09.10.2021 08:27 # tursa
    На счет инфляции они правы будут, но мю тогда сразу пусть обсудят там же

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  4. liverbro 09.10.2021 08:09 # liverbro
    Гоните нахер этого убийцу мохамеда!

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