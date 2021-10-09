Стейвли рассказала о своей роли в "Ньюкасле"

Директор "Ньюкасла" Аманда Стейвли рассказала о своей роли в клубе.

Финансист Стейвли сыграла ключевую роль в покупке Суверенным фондом Саудовской Аравии "Ньюкасла" у Майка Эшли. Аманда получила долю в 10 процентов и кресло директора в клубе.



Теперь Стейвли, которая впервые пыталась купить "Ньюкасл" еще в 2017 году, возьмет на себя коммерческую деятельность клуба. Аманда будет контролировать не только траты, но и доходы.



"Я буду принимать активное участие, очень активное участие".



"Я не буду выбирать футболистов, но я буду активно заниматься коммерческой деятельностью, управлением клуба. Я должна убедиться, что наш бизнес-план и стратегия обеспечат нам коммерческие доходы, которые позволят нам инвестировать в игроков".



"Моя команда будет базироваться на "Сент-Джеймс", и я сама буду очень часто здесь бывать".



"Мы хотим инвестировать на каждом уровне клуба. Мы хотим инвестировать не только в игроков, но также в академию, медицинский комплекс, тренировочную базу. Мы хотим работать с общественностью и поддерживать благотворительные инициативы Newcastle Foundation".



"Лично я являюсь большим фанатом женского футбола. Я — девочка, которая никогда не играла в футбол, поэтому я бы хотела увидеть инвестиции в женскую команду "Ньюкасла".



"Будьте уверены, мы собираемся крупно инвестировать в клуб на всех уровнях", — цитирует Стейвли The Independent.