Альмирон будет отбывать карантин в автомобильном трейлере
Полузащитник "Ньюкасла" Мигель Альмирон будет отбывать 10-дневный карантин в автомобильном трейлере по возвращении в Великобританию.
В этот международный перерыв 27-летний Альмирон отправился выступать за сборную Парагвая, которой предстоит сыграть три матча в рамках отбора к ЧМ-2022.
Частный самолет в Южную Америку и обратно для Мигеля обойдется "Ньюкаслу" в сумму свыше 100 тысяч фунтов. Однако еще "сорокам" предстоит потратиться на организацию карантина для своей звезды.
Поскольку Парагвай находится в "красном списке" стран с угрозой коронавируса, по возвращении в Британию Альмирон должен будет отбыть 10-дневный карантин.
Вместо того, чтобы провести 10 дней в отеле, Альмирон поселится в роскошном трейлере на базе "Ньюкасла".
Такого рода трейлеры используются голливудскими звездами вроде Брэда Питта, Дженнифер Лоуренс и Марка Уолберга при съемках фильмов.
Как сообщает Daily Mail, "сороки" будут платить за аренду трейлера примерно 600 фунтов в день. Самому Альмирону этот вариант времяпровождения очень понравился.
08.10.2021 23:00
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