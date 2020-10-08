Альмирон будет отбывать карантин в автомобильном трейлере

Полузащитник "Ньюкасла" Мигель Альмирон будет отбывать 10-дневный карантин в автомобильном трейлере по возвращении в Великобританию.

В этот международный перерыв 27-летний Альмирон отправился выступать за сборную Парагвая, которой предстоит сыграть три матча в рамках отбора к ЧМ-2022.



Частный самолет в Южную Америку и обратно для Мигеля обойдется "Ньюкаслу" в сумму свыше 100 тысяч фунтов. Однако еще "сорокам" предстоит потратиться на организацию карантина для своей звезды.



Поскольку Парагвай находится в "красном списке" стран с угрозой коронавируса, по возвращении в Британию Альмирон должен будет отбыть 10-дневный карантин.



Вместо того, чтобы провести 10 дней в отеле, Альмирон поселится в роскошном трейлере на базе "Ньюкасла".



Такого рода трейлеры используются голливудскими звездами вроде Брэда Питта, Дженнифер Лоуренс и Марка Уолберга при съемках фильмов.



Как сообщает Daily Mail, "сороки" будут платить за аренду трейлера примерно 600 фунтов в день. Самому Альмирону этот вариант времяпровождения очень понравился.