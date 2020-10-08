Альмирон будет отбывать карантин в автомобильном трейлере

Мигель Альмирон Полузащитник "Ньюкасла" Мигель Альмирон будет отбывать 10-дневный карантин в автомобильном трейлере по возвращении в Великобританию.

В этот международный перерыв 27-летний Альмирон отправился выступать за сборную Парагвая, которой предстоит сыграть три матча в рамках отбора к ЧМ-2022.

Частный самолет в Южную Америку и обратно для Мигеля обойдется "Ньюкаслу" в сумму свыше 100 тысяч фунтов. Однако еще "сорокам" предстоит потратиться на организацию карантина для своей звезды.

Поскольку Парагвай находится в "красном списке" стран с угрозой коронавируса, по возвращении в Британию Альмирон должен будет отбыть 10-дневный карантин.

Вместо того, чтобы провести 10 дней в отеле, Альмирон поселится в роскошном трейлере на базе "Ньюкасла".

Такого рода трейлеры используются голливудскими звездами вроде Брэда Питта, Дженнифер Лоуренс и Марка Уолберга при съемках фильмов.

Как сообщает Daily Mail, "сороки" будут платить за аренду трейлера примерно 600 фунтов в день. Самому Альмирону этот вариант времяпровождения очень понравился.


Метки Альмирон, Ньюкасл, сборная Парагвая

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2021 23:00

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  1. b84 08.10.2021 23:39 # b84
    уже новости о ню поперли на хайпе

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  2. ezh28 08.10.2021 23:07 # ezh28
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