Раньери: "Мы должны работать упорно и быстро"

Главный тренер "Уотфорда" Клаудио Раньери заявил, что постарается быстро дать результат, не забывая о качестве игры.

Набрав только семь очков в семи первых матчах нового сезона Премьер-Лиги, "Уотфорд" решился на смену рулевового и позвал 69-летнего Раньери на место Хиско Муньоса.



Клаудио понимает, что у него нет времени на раскачку, но все равно хочет радовать своих фанатов.



"Уотфорд" — очень хороший клуб для меня. Я хотел вернутся в Англию, и я очень доволен, очень счастлив. Я хочу сделать все, что в моих силах".



"Думаю, каждый в Англии благодаря моим периодам в "Челси" и "Лестере" знает, что я хочу обладать командой, которая пытается забивать голы".



"У нас очень хорошие игроки впереди, очень быстрые. Я хочу чуть быстрее схлопывать возникающее свободное пространство и помогать оборонительной линии".



"У нас много новых игроков, новый тренер, и нам нужно немного времени, но я знаю, что в Премьер-Лиге у тебя нет времени. Поэтому мы должны работать упорно и быстро".



"Я хочу дать фанатам очень хорошее зрелище. Они знают, что мы играем против "Ливерпуля" (в следующем матче), и нам нужна их поддержка с первой минуты матча и до последней", — сообщил Раньери официальному веб-сайту "Уотфорда".