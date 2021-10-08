Четыре голкипера из Премьер-Лиги номинированы на приз имени Яшина

Четверо выступающих в Премьер-Лиге голкиперов оказались среди номинантов на приз имени Льва Яшина.

29 ноября в театре Шатле в Париже журнал France Football не только назовет обладателя "Золотого мяча", но и распределит ряд других престижных индивидуальных наград.



Например, за звание лучшего голкипера в этом году поспорят 10 игроков, включая Эдерсона из "Манчестер Сити", Эмилиано Мартинеса из "Астон Виллы", Эдуара Менди из "Челси" и Каспера Шмейхеля из "Лестера".



Также France Football назовет лучшего игрока в возрасте не старше 21 года. На эту награду претендуют трое англичан: Букайо Сака, Мейсон Гринвуд и Джуд Беллингем.



Номинанты на приз имени Яшина в 2021 году



Тибо Куртуа ("Реал")

Джанлуиджи Доннарума (ПСЖ)

Эдерсон ("Манчестер Сити")

Самир Ханданович ("Интер")

Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла")

Эдуард Менди ("Челси")

Кейлор Навас (ПСЖ)

Мануэль Нойер ("Бавария")

Ян Облак ("Атлетико")

Каспер Шмейхель ("Лестер")



Номинанты на Kopa Trophy в 2021 году



Букайо Сака ("Арсенал")

Жереми Доку ("Ренн")

Мейсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед")

Педри ("Барселона")

Райан Гравенберх ("Аякс")

Флориан Вирц ("Байер")

Джованни Рейна ("Боруссия Дортмунд")

Джамал Мусиала ("Бавария")

Джуд Беллингем ("Боруссия Дортмунд")

Нуну Мендеш (ПСЖ)