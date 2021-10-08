14 игроков из Премьер-Лиги номинированы на "Золотой мяч"
14 игроков, выступающих за клубы Премьер-Лиги, были номинированы на "Золотой мяч", вручаемый журналом France Football.
Выигравший Лигу Чемпионов в прошлом сезоне "Челси" представлен в списке из 30 игроков сразу шестью, включая Нголо Канте и Жоржиньо.
Естественно, здесь же находятся Криштиану Роналду и Лионель Месси, причем последний считается фаворитом букмекеров на самую престижную индивидуальную награду в футболе.
Добавим, обладатель "Золотого мяча" будет объявлен 29 ноября.
Номинанты на "Золотой мяч" в 2021 году
Сесар Аспиликуэта ("Челси")
Николо Барелла ("Интер")
Карим Бензема ("Реал")
Леонардо Бонуччи ("Ювентус")
Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")
Джорджо Кьеллини ("Ювентус")
Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед")
Рубен Диаш ("Манчестер Сити")
Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед")
Фил Фоден ("Манчестер Сити")
Эрлинг Холанд ("Боруссия Дортмунд")
Жоржиньо ("Челси")
Харри Кейн ("Тоттенхэм")
Нголо Канте ("Челси")
Симон Кьер ("Милан")
Роберт Левандовски ("Бавария)
Ромелу Лукаку ("Челси")
Рияд Махрез ("Манчестер Сити")
Лаутаро Мартинес ("Интер")
Килиан Мбаппе (ПСЖ)
Лионель Месси (ПСЖ)
Лука Модрич ("Реал")
Жерар Морено ("Вильярреал")
Мейсон Маунт ("Челси")
Неймар (ПСЖ)
Педри ("Барселона")
Мохамед Салах ("Ливерпуль")
Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")
Луис Суарес ("Атлетико")
08.10.2021 20:00
Просмотров: 1417
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Больше всех заслуживает Левандовски, но получит Месси.
(ответить)
Жирным выделить игроков АПЛ в списке не судьба?
(ответить)
Мейсон Маунт! Вау. Вот это сенсация. А так, конечно же, Месси, к сожалению
(ответить)
> Мохамед Салах ("Ливерпуль")
лол, а что в этом списке забыла скузнявая потаскуха, вылетевшая в 1/4 ЛЧ? Её номинировать можно разве что на "золотой страпон".
(ответить)
Номинанты на "Золотой мяч" в 2021 году
> Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")
> Рубен Диаш ("Манчестер Сити")
> Фил Фоден ("Манчестер Сити")
> Рияд Махрез ("Манчестер Сити")
> Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Канте или Жорж остальные не достойны!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий