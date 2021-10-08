14 игроков из Премьер-Лиги номинированы на "Золотой мяч"

Золотой мяч 14 игроков, выступающих за клубы Премьер-Лиги, были номинированы на "Золотой мяч", вручаемый журналом France Football.

Выигравший Лигу Чемпионов в прошлом сезоне "Челси" представлен в списке из 30 игроков сразу шестью, включая Нголо Канте и Жоржиньо.

Естественно, здесь же находятся Криштиану Роналду и Лионель Месси, причем последний считается фаворитом букмекеров на самую престижную индивидуальную награду в футболе.

Добавим, обладатель "Золотого мяча" будет объявлен 29 ноября.

Номинанты на "Золотой мяч" в 2021 году

Сесар Аспиликуэта ("Челси")
Николо Барелла ("Интер")
Карим Бензема ("Реал")
Леонардо Бонуччи ("Ювентус")
Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")
Джорджо Кьеллини ("Ювентус")
Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед")
Рубен Диаш ("Манчестер Сити")
Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед")
Фил Фоден ("Манчестер Сити")
Эрлинг Холанд ("Боруссия Дортмунд")
Жоржиньо ("Челси")
Харри Кейн ("Тоттенхэм")
Нголо Канте ("Челси")
Симон Кьер ("Милан")
Роберт Левандовски ("Бавария)
Ромелу Лукаку ("Челси")
Рияд Махрез ("Манчестер Сити")
Лаутаро Мартинес ("Интер")
Килиан Мбаппе (ПСЖ)
Лионель Месси (ПСЖ)
Лука Модрич ("Реал")
Жерар Морено ("Вильярреал")
Мейсон Маунт ("Челси")
Неймар (ПСЖ)
Педри ("Барселона")
Мохамед Салах ("Ливерпуль")
Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")
Луис Суарес ("Атлетико")


Метки Золотой мяч, награды

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. suddenly 08.10.2021 21:02 # suddenly
    Больше всех заслуживает Левандовски, но получит Месси.

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  2. suddenly 08.10.2021 21:01 # suddenly
    Жирным выделить игроков АПЛ в списке не судьба?

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  3. sisyazavr 08.10.2021 20:41 # sisyazavr
    Мейсон Маунт! Вау. Вот это сенсация. А так, конечно же, Месси, к сожалению

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  4. true-manc 08.10.2021 20:20 # true-manc
    > Мохамед Салах ("Ливерпуль")

    лол, а что в этом списке забыла скузнявая потаскуха, вылетевшая в 1/4 ЛЧ? Её номинировать можно разве что на "золотой страпон".

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  5. true-manc 08.10.2021 20:16 # true-manc
    Номинанты на "Золотой мяч" в 2021 году
    > Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")
    > Рубен Диаш ("Манчестер Сити")
    > Фил Фоден ("Манчестер Сити")
    > Рияд Махрез ("Манчестер Сити")
    > Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")

    КОРОЛИ!!!

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  6. danny949494 08.10.2021 20:02 # danny949494
    Канте или Жорж остальные не достойны!

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