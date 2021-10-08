Канте возобновил тренировки после COVID-19

Полузащитник "Челси" Нголо Канте возобновил тренировки, переболев COVID-19.

Канте не выходит на футбольное поле с поражения "синих" от "Манчестер Сити" 25 сентября. Нголо пропустил матчи против "Ювентуса" и "Саутгемптона", а также не был вызван в сборную Франции.



Проведя положенные 10 дней в самоизоляции, Канте сдал тест на коронавирус с отрицательным результатом и теперь был вновь допущен до тренировок, сообщает The Independent.



Вынужденная пауза также позволит Нголо окончательно залечить свою лодыжку, которая его беспокоила до коронавирусной болезни.



Добавим, в своем следующем "Челси" совершит выезд к дерзкому новичку Премьер-Лиги "Брентфорду".