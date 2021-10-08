Бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте, вероятно, откажет "Ньюкаслу", если ему поступит соответствующее предложение.

После того, как "Ньюкасл" сменил владельцев, кажется, что дни нынешнего наставника "сорок" Стива Брюса сочтены.



Новые хозяева клуба хотят пригласить тренера, который бы соответствовал их амбициям, и выигрывавший Премьер-Лигу с "Челси" Конте видится подходящим кандидатом.



По информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, Антонио открыт к работе с "Ньюкаслом", однако The Sun не верит в это назначение.



Ссылаясь на свои источники, британский таблоид утверждает, что Конте не готов строить команду с нуля и хочет возглавить коллектив, который сможет сразу же вмешаться в борьбу за трофеи. В том числе по этой причине минувшим летом Антонио отказал "Тоттенхэму".



В данный момент "Ньюкасл" занимает предпоследнее место в Премьер-Лиге, до сих пор не одержав свою первую победу в новом сезоне, поэтому вполне очевидно, что путь "сорок" к успеху будет долгим и сложным.