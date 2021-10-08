"Ньюкасл" установил контакт с Коутиньо

Филиппе Коутиньо Новые владельцы "Ньюкасла" хотят сделать своим первым приобретением полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

В минувший четверг Суверенный фонд Саудовской Аравии получил контроль над "Ньюкаслом" и теперь, как ожидается, достанет чековую книжку во время зимнего трансферного окна.

Как утверждает Sport, во главе списка трансферных целей саудитов значится Коутиньо, чья "Барселона" находится в катастрофическом финансовом положении и с радостью выслушает предложения по любому из своих игроков.

Саудиты уже обозначили свое намерение вывести "сорок" в Европу, однако из нынешнего состава только Джо Уиллок, Джонджо Шелви и Жоэлинтон обладают опытом выступлений в еврокубках.

Утверждается, что саудиты уж установили контракт с представителями Филиппе, который сейчас оценивается в 42 миллиона фунтов — на 100 млн. фунтов меньше, нежели за него заплатила "Барселона", заключая сделку с "Ливерпулем" в январе 2018.


Метки Барселона, Коутиньо, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. askarko 08.10.2021 17:48 # askarko
    коутиньо под кем играл?кажется реально будет роджерс тренером

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  2. true-manc 08.10.2021 17:32 # true-manc
    портовые проститутки первые побежали к богатым папикам, ахахахаха, ору)))

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  3. uyga 08.10.2021 17:13 # uyga
    Вот и Сантьяго Муньез подъехал

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  4. danny949494 08.10.2021 17:10 # danny949494
    А летом можно Жоржа с Зиешом впихнуть им.

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