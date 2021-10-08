"Ньюкасл" установил контакт с Коутиньо
Новые владельцы "Ньюкасла" хотят сделать своим первым приобретением полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо.
В минувший четверг Суверенный фонд Саудовской Аравии получил контроль над "Ньюкаслом" и теперь, как ожидается, достанет чековую книжку во время зимнего трансферного окна.
Как утверждает Sport, во главе списка трансферных целей саудитов значится Коутиньо, чья "Барселона" находится в катастрофическом финансовом положении и с радостью выслушает предложения по любому из своих игроков.
Саудиты уже обозначили свое намерение вывести "сорок" в Европу, однако из нынешнего состава только Джо Уиллок, Джонджо Шелви и Жоэлинтон обладают опытом выступлений в еврокубках.
Утверждается, что саудиты уж установили контракт с представителями Филиппе, который сейчас оценивается в 42 миллиона фунтов — на 100 млн. фунтов меньше, нежели за него заплатила "Барселона", заключая сделку с "Ливерпулем" в январе 2018.
08.10.2021 17:00
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Последние комментарии:
коутиньо под кем играл?кажется реально будет роджерс тренером
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портовые проститутки первые побежали к богатым папикам, ахахахаха, ору)))
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Вот и Сантьяго Муньез подъехал
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А летом можно Жоржа с Зиешом впихнуть им.
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