"Ньюкасл" установил контакт с Коутиньо

Новые владельцы "Ньюкасла" хотят сделать своим первым приобретением полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

В минувший четверг Суверенный фонд Саудовской Аравии получил контроль над "Ньюкаслом" и теперь, как ожидается, достанет чековую книжку во время зимнего трансферного окна.



Как утверждает Sport, во главе списка трансферных целей саудитов значится Коутиньо, чья "Барселона" находится в катастрофическом финансовом положении и с радостью выслушает предложения по любому из своих игроков.



Саудиты уже обозначили свое намерение вывести "сорок" в Европу, однако из нынешнего состава только Джо Уиллок, Джонджо Шелви и Жоэлинтон обладают опытом выступлений в еврокубках.



Утверждается, что саудиты уж установили контракт с представителями Филиппе, который сейчас оценивается в 42 миллиона фунтов — на 100 млн. фунтов меньше, нежели за него заплатила "Барселона", заключая сделку с "Ливерпулем" в январе 2018.