Рамсдейл уверен, что сможет стать первым номером сборной Англии

Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл уверен, что ему по силам стать первым номером сборной Англии.

Рамсдейл уже утвердился первым номером "Арсенала", пропустив только один гол в четырех сыгранных матчах в Премьер-Лиге.



Аарон был вызван в сборную Англии на матчи против Андорры и Венгрии в этом месяце, и теперь 23-летний голкипер надеется получить свой шанс на международном уровне.



"У меня есть внутренняя уверенность насчет того, что я смогу стать первым номером сборной Англии. Прежде всего я должен проходить в состав, и это одна из моих задач в данный момент. Я стараюсь учиться и хочу двигаться шаг за шагом, но это одна из моих целей", — цитирует Рамсдейла The Guardian.

