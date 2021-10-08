Роналду и Артета — лучшие в Премьер-Лиге в сентябре

Микель Артета Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" и Микель Артета из "Арсенала" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам сентября.

Едва воссоединившись с "Юнайтед", Роналду сразу же принялся забивать голы. В итоге Криштиану отличился три раза в трех матчах Премьер-Лиги в прошлом месяце.

36-летний португалец, предыдущий раз признававшийся Игроком Месяца 13 лет назад, начал сентябрь с дубля против "Ньюкасла", а затем забил гол против "Вест Хэма".

Помимо Роналду, на эту награду по итогам сентября претендовали Жоау Канселу, Антонио Рюдигер, Аллан Сен-Максимен, Мохамед Салах и Исмаила Сарр.

А Тренером Месяца стал Артета, под руководством которого "Арсенал" одержал три победы подряд, отреагировав на три поражения на старте сезона.

В сентябре "канониры" обыграли "Норвич" (1:0), "Бернли" (0:1), а затем в ярком стиле победили соседей из "Тоттенхэма" (3:1).

В борьбе за звание Тренера Месяца Артета опередил Хосепа Гвардиолу, Юргена Клоппа, Грэма Поттера и Дина Смита.


Метки Арсенал, Артета, Манчестер Юнайтед, награды, Премьер-Лига, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1311

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 08.10.2021 16:07 # largo-winch
    ешение УЕФА забанить МАН СИТИ после аудита - факт.
    Решение САС отменить бан - это фикция

    у чела в его мирке не существует понятия "аппеляция" или "засудил".
    он человек простой, видит выговор, исполняет.
    так и хочется написать "кукколд".
    еще и сам пишет: "Баранами проще управлять. Им сказали - они сделали."

    кек)

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  2. ben-arfa 08.10.2021 16:04 # ben-arfa
    Заходят в бар скузнявый глиномес, портовый обрыган и болельщик Ливерпуля, а бармен им говорит: подписывайся на телеграм канал @rufapl, больной ты yблюдoк!

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  3. felix-the-cat 08.10.2021 15:52 # felix-the-cat
    Ньюкасл мог бы потратить до 190 миллионов фунтов стерлингов в январе, не нарушая правил финансового Fair Play, благодаря скупым тратам бывшего владельца Майка Эшли. [Телеграф]


    Лучшие!

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  4. quavo 08.10.2021 15:48 # quavo
    Справа кто ? Ебло знакомое

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  5. slash-lfc 08.10.2021 15:43 # slash-lfc
    Бля когда пидорастерка базарит мол Прое6алси не мешок)) сукааааа что за отбитый пидораc

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  6. slash-lfc 08.10.2021 15:39 # slash-lfc
    Нуну, Артета. Пока награду месяца получают только физруки. Следующий будет Бздухель.

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  7. danny949494 08.10.2021 15:35 # danny949494
    Сегодня ровно 10 лет как зарегался на фапле. Столько воды утекло, акуеть)

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  8. vagifspurs 08.10.2021 15:28 # vagifspurs
    Праздник на улице пидоров, ну что ж с праздником негодяи.

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  9. largo-winch 08.10.2021 15:21 # largo-winch
    а где фото Роналду, пидры?

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  10. bbezvizz 08.10.2021 15:18 # bbezvizz
    хотите ещё длиннее сделаю?

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  11. shearer1 08.10.2021 15:18 # shearer1
    Пеналду забил мальчишке Вудмэну деревяшке...
    С отскоку...

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  12. unclearness 08.10.2021 15:13 # unclearness
    Просто тотальная доминация
    А из игроков как по мне Салах больше заслужыл, но ето же Роналду...

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  13. gucman 08.10.2021 15:13 # gucman
    Сегодня день геев, что их так много на главном фото?

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  14. carjblues 08.10.2021 15:12 # carjblues
    Артете продлить контракт на 5 лет

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  15. true-manc 08.10.2021 15:12 # true-manc
    Вручение награды "лучшего игрока месяца" кристине пеналду - это позор, т.к. забивала она случайно после тупейших ударов прямо по вратарям, которых подкупала перед матчами. Один лишь Мартинес не продался и красиво покормил скамов своей какулей.

    Бернарду Сильва намного лучше выглядел в сентябре.

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  16. gucman 08.10.2021 15:07 # gucman
    https://ibb.co/R7wpWGc

    В ахуе. Даже бомжи ссут на лyзepxyй

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  17. lexa-arsenal 08.10.2021 15:06 # lexa-arsenal
    КРАСИВО

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  18. thegodfather 08.10.2021 15:05 # thegodfather
    в принципе если оперировать за "факт" судебное решение, то впринципе многие убийцы, насильники, которые откупились в суде фактически не преступники.

    Только тут вопрос больше о логике и мышлении. Ну либо ее отсутствии.

    Баранами проще управлять. Им сказали - они сделали. Это как изнасилованная шурыгина). Ну ведь факт же, в суде доказано )

    Решение УЕФА забанить МАН СИТИ после аудита - факт.
    Решение САС отменить бан - это фикция, которая будет понятна даже последнему дауну. И это еще всплывет в перспективе, я уверен.

    тут в принципе спорить не о чем. Не нужно много мозгов, чтобы понять, что договор с этихад на ахулиард бабла это такая же фикция, ведь собственник спонсорской компании и есть владелец ман сити. Это в сторону логики....



    По-этому у Ман сити есть структура, и не плохая, но это явно не лучшая структура управления, это больше основа на деньгах "папика". МС далеко не самодостаточный клуб, в отличие от Челси.

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  19. thegodfather 08.10.2021 15:02 # thegodfather
    молодец Артета. Метит в тренеры Ньюкасла

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