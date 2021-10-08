Роналду и Артета — лучшие в Премьер-Лиге в сентябре
Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" и Микель Артета из "Арсенала" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам сентября.
Едва воссоединившись с "Юнайтед", Роналду сразу же принялся забивать голы. В итоге Криштиану отличился три раза в трех матчах Премьер-Лиги в прошлом месяце.
36-летний португалец, предыдущий раз признававшийся Игроком Месяца 13 лет назад, начал сентябрь с дубля против "Ньюкасла", а затем забил гол против "Вест Хэма".
Помимо Роналду, на эту награду по итогам сентября претендовали Жоау Канселу, Антонио Рюдигер, Аллан Сен-Максимен, Мохамед Салах и Исмаила Сарр.
А Тренером Месяца стал Артета, под руководством которого "Арсенал" одержал три победы подряд, отреагировав на три поражения на старте сезона.
В сентябре "канониры" обыграли "Норвич" (1:0), "Бернли" (0:1), а затем в ярком стиле победили соседей из "Тоттенхэма" (3:1).
В борьбе за звание Тренера Месяца Артета опередил Хосепа Гвардиолу, Юргена Клоппа, Грэма Поттера и Дина Смита.
08.10.2021 15:00
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Последние комментарии:
ешение УЕФА забанить МАН СИТИ после аудита - факт.
Решение САС отменить бан - это фикция
у чела в его мирке не существует понятия "аппеляция" или "засудил".
он человек простой, видит выговор, исполняет.
так и хочется написать "кукколд".
еще и сам пишет: "Баранами проще управлять. Им сказали - они сделали."
кек)
(ответить)
Заходят в бар скузнявый глиномес, портовый обрыган и болельщик Ливерпуля, а бармен им говорит: подписывайся на телеграм канал @rufapl, больной ты yблюдoк!
(ответить)
Ньюкасл мог бы потратить до 190 миллионов фунтов стерлингов в январе, не нарушая правил финансового Fair Play, благодаря скупым тратам бывшего владельца Майка Эшли. [Телеграф]
Лучшие!
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Справа кто ? Ебло знакомое
(ответить)
Бля когда пидорастерка базарит мол Прое6алси не мешок)) сукааааа что за отбитый пидораc
(ответить)
Нуну, Артета. Пока награду месяца получают только физруки. Следующий будет Бздухель.
(ответить)
Сегодня ровно 10 лет как зарегался на фапле. Столько воды утекло, акуеть)
(ответить)
Праздник на улице пидоров, ну что ж с праздником негодяи.
(ответить)
а где фото Роналду, пидры?
(ответить)
хотите ещё длиннее сделаю?
(ответить)
Пеналду забил мальчишке Вудмэну деревяшке...
С отскоку...
(ответить)
Просто тотальная доминация
А из игроков как по мне Салах больше заслужыл, но ето же Роналду...
(ответить)
Сегодня день геев, что их так много на главном фото?
(ответить)
Артете продлить контракт на 5 лет
(ответить)
Вручение награды "лучшего игрока месяца" кристине пеналду - это позор, т.к. забивала она случайно после тупейших ударов прямо по вратарям, которых подкупала перед матчами. Один лишь Мартинес не продался и красиво покормил скамов своей какулей.
Бернарду Сильва намного лучше выглядел в сентябре.
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https://ibb.co/R7wpWGc
В ахуе. Даже бомжи ссут на лyзepxyй
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КРАСИВО
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в принципе если оперировать за "факт" судебное решение, то впринципе многие убийцы, насильники, которые откупились в суде фактически не преступники.
Только тут вопрос больше о логике и мышлении. Ну либо ее отсутствии.
Баранами проще управлять. Им сказали - они сделали. Это как изнасилованная шурыгина). Ну ведь факт же, в суде доказано )
Решение УЕФА забанить МАН СИТИ после аудита - факт.
Решение САС отменить бан - это фикция, которая будет понятна даже последнему дауну. И это еще всплывет в перспективе, я уверен.
тут в принципе спорить не о чем. Не нужно много мозгов, чтобы понять, что договор с этихад на ахулиард бабла это такая же фикция, ведь собственник спонсорской компании и есть владелец ман сити. Это в сторону логики....
По-этому у Ман сити есть структура, и не плохая, но это явно не лучшая структура управления, это больше основа на деньгах "папика". МС далеко не самодостаточный клуб, в отличие от Челси.
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молодец Артета. Метит в тренеры Ньюкасла
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