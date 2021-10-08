Роналду и Артета — лучшие в Премьер-Лиге в сентябре

Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" и Микель Артета из "Арсенала" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам сентября.

Едва воссоединившись с "Юнайтед", Роналду сразу же принялся забивать голы. В итоге Криштиану отличился три раза в трех матчах Премьер-Лиги в прошлом месяце.



36-летний португалец, предыдущий раз признававшийся Игроком Месяца 13 лет назад, начал сентябрь с дубля против "Ньюкасла", а затем забил гол против "Вест Хэма".



Помимо Роналду, на эту награду по итогам сентября претендовали Жоау Канселу, Антонио Рюдигер, Аллан Сен-Максимен, Мохамед Салах и Исмаила Сарр.



А Тренером Месяца стал Артета, под руководством которого "Арсенал" одержал три победы подряд, отреагировав на три поражения на старте сезона.



В сентябре "канониры" обыграли "Норвич" (1:0), "Бернли" (0:1), а затем в ярком стиле победили соседей из "Тоттенхэма" (3:1).



В борьбе за звание Тренера Месяца Артета опередил Хосепа Гвардиолу, Юргена Клоппа, Грэма Поттера и Дина Смита.