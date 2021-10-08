Джон Мерто: "Юнайтед" верит в Сульшера"

Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джон Мерто заверил, что главный тренер Оле Гуннар Сульшер сохраняет полную поддержку руководства клуба.

Подопечные Сульшера выиграли только два из шести последних матчей, а в социальных сетях продолжает набирать популярность хеш-тег #OleOut.



Однако эти бурления в социальных сетях не могут поколебать веру "Юнайтед" в Сульшера, уверяет Мерто. Боссы "красных дьяволов" довольны, как развивается клуб.



"Мы обладаем долгосрочной стратегией и уверенностью насчет направления, в котором мы движемся".



"Премьер-Лига — одна из самых конкурентных лиг в мире, но мы на 100 процентов готовы к этому вызову. Мы не можем увлекаться и отклоняться от нашего плана. Оле и наш персонал очень сосредоточены на этом".



"Мы не будем отвлекаться на то, что говорится в социальных сетях. Иногда это лишь создает накал и истерию. Это часть современной игры, но мы сохраняем концентрацию на том, что важно".



"Мы верим, что наш состав обладает талантом и характером, чтобы достичь успеха", — цитирует Мерто ESPN.