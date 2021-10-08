Джон Мерто: "Юнайтед" верит в Сульшера"
Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джон Мерто заверил, что главный тренер Оле Гуннар Сульшер сохраняет полную поддержку руководства клуба.
Подопечные Сульшера выиграли только два из шести последних матчей, а в социальных сетях продолжает набирать популярность хеш-тег #OleOut.
Однако эти бурления в социальных сетях не могут поколебать веру "Юнайтед" в Сульшера, уверяет Мерто. Боссы "красных дьяволов" довольны, как развивается клуб.
"Мы обладаем долгосрочной стратегией и уверенностью насчет направления, в котором мы движемся".
"Премьер-Лига — одна из самых конкурентных лиг в мире, но мы на 100 процентов готовы к этому вызову. Мы не можем увлекаться и отклоняться от нашего плана. Оле и наш персонал очень сосредоточены на этом".
"Мы не будем отвлекаться на то, что говорится в социальных сетях. Иногда это лишь создает накал и истерию. Это часть современной игры, но мы сохраняем концентрацию на том, что важно".
"Мы верим, что наш состав обладает талантом и характером, чтобы достичь успеха", — цитирует Мерто ESPN.
08.10.2021 14:00
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Последние комментарии:
Что-то слишком часто слышится сия фраза. Попахивает нае6осом. А так бы хотелось долгосрочной тренерской карьеры смеагола в маню ((
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хлори хлори ньютон хит. пожЫзненный контракт бестрофейному куколду!
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