"Ньюкасл" проявляет интеререс к Брендану Роджерсу

Новые владельцы "Ньюкасла" хотят сменить главного тренера, проявляя интерес к Брендану Роджерсу из "Лестера".

Приветствуя новых хозяев клуба из Саудовской Аравии накануне, наставник "сорок" Стив Брюс сразу же признал, что ему может грозить увольнение.



Как утверждает Daily Mail, управляющий Суверенным фондом Саудовской Аравии Ясир Аль-Румайян и новоиспеченные директоры клуба Аманда Стейвли с Джейми Рубеном предпочли бы поставить на место Брюса человека с опытом работы в Премьер-Лиге.



В последние дни новыми боссами "Ньюкасла" обсуждалась кандидатура Роджерса, чей "Лестер" неудачно начал новый сезон.



Очевидным кандидатом на возвращение к "сорокам" был бы Рафаэль Бенитес, однако тот прошлым летом взялся тренировать "Эвертон".



Также с назначением в "Ньюкасле" связывают главного тренера "Рейнджерс" Стивена Джеррарда, который набрался опыта в Шотландии и теперь готов попробовать себя в Премьер-Лиге.



Ожидается, что окончательное решение по Брюсу новые владельцы примут после переговоров с опытными игроками команды вроде Джамаала Ласселлса и Мэтта Ритчи.