Новые владельцы "Ньюкасла" смогут потратить свыше 200 млн. фунтов в течение трех лет

Ньюкасл "Ньюкасл" сможет потратить свыше 200 миллионов фунтов на укрепление состава в течение трех следующих лет, не нарушая правил финансового фейр-плей.

Накануне "Ньюкасл" обрел новых владельцев, перейдя в руки Суверенного фонда Саудовской Аравии по сделке стоимостью 300 млн. фунтов.

Представляющая новых владельцев Аманда Стейвли уже пообещала клубу с "Сент-Джеймс Парк" инвестиции на всех уровнях.

Формально теперь у "Ньюкасл" самые богатые владельцы среди всех футбольных клубов в мире, однако саудиты не могут бездумно накачивать "сорок" деньгами.

Дело в том, что существуют правила ФФП, которые ограничивают убыток клуба за трехлетний период суммой в 105 млн. фунтов.

Ссылаясь на аналитиков, Daily Mail утверждает, что "Ньюкасл" сможет потратить свыше 200 млн. фунтов до окончания сезона 2023/24, не нарушая ФФП.

Майк Эшли оставил "Ньюкасл" в довольно сильном финансовом положении — "сорокам" даже удавалось отразить прибыль.


Метки Ньюкасл, финансы, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2021 12:00

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  1. scholes18 08.10.2021 12:25 # scholes18
    сначала поссут на ФФП, потом на всю АПЛ.

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  2. ko1obok 08.10.2021 12:24 # ko1obok
    в списке признаков топ-клуба уже в третьем пункте есть строка:
    игнорировать правила ФФП

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  3. vyrentz 08.10.2021 12:13 # vyrentz
    Статья - полная хуета. Лярд потратят за два года

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  4. shearer1 08.10.2021 12:08 # shearer1
    Чеферин обещал смягчить ФФП ввиду пандемии.
    Также будут новые спонсоры, название стадиона, продажа атрибутики по всему миру и т.п...
    Так что не надо умничать с цифрами наподобие 200 млн.

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  5. tursa 08.10.2021 12:06 # tursa
    Так уже всем пофиг же на ффп

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  6. mancityman 08.10.2021 12:03 # mancityman
    ЛАОЛ)))

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  7. danny949494 08.10.2021 12:03 # danny949494
    С детства за Ньюкасл.

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  8. true-manc 08.10.2021 12:03 # true-manc
    БРАТИШКИ!!!

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