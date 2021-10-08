Новые владельцы "Ньюкасла" смогут потратить свыше 200 млн. фунтов в течение трех лет

"Ньюкасл" сможет потратить свыше 200 миллионов фунтов на укрепление состава в течение трех следующих лет, не нарушая правил финансового фейр-плей.

Накануне "Ньюкасл" обрел новых владельцев, перейдя в руки Суверенного фонда Саудовской Аравии по сделке стоимостью 300 млн. фунтов.



Представляющая новых владельцев Аманда Стейвли уже пообещала клубу с "Сент-Джеймс Парк" инвестиции на всех уровнях.



Формально теперь у "Ньюкасл" самые богатые владельцы среди всех футбольных клубов в мире, однако саудиты не могут бездумно накачивать "сорок" деньгами.



Дело в том, что существуют правила ФФП, которые ограничивают убыток клуба за трехлетний период суммой в 105 млн. фунтов.



Ссылаясь на аналитиков, Daily Mail утверждает, что "Ньюкасл" сможет потратить свыше 200 млн. фунтов до окончания сезона 2023/24, не нарушая ФФП.



Майк Эшли оставил "Ньюкасл" в довольно сильном финансовом положении — "сорокам" даже удавалось отразить прибыль.