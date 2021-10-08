Новые владельцы "Ньюкасла" смогут потратить свыше 200 млн. фунтов в течение трех лет
"Ньюкасл" сможет потратить свыше 200 миллионов фунтов на укрепление состава в течение трех следующих лет, не нарушая правил финансового фейр-плей.
Накануне "Ньюкасл" обрел новых владельцев, перейдя в руки Суверенного фонда Саудовской Аравии по сделке стоимостью 300 млн. фунтов.
Представляющая новых владельцев Аманда Стейвли уже пообещала клубу с "Сент-Джеймс Парк" инвестиции на всех уровнях.
Формально теперь у "Ньюкасл" самые богатые владельцы среди всех футбольных клубов в мире, однако саудиты не могут бездумно накачивать "сорок" деньгами.
Дело в том, что существуют правила ФФП, которые ограничивают убыток клуба за трехлетний период суммой в 105 млн. фунтов.
Ссылаясь на аналитиков, Daily Mail утверждает, что "Ньюкасл" сможет потратить свыше 200 млн. фунтов до окончания сезона 2023/24, не нарушая ФФП.
Майк Эшли оставил "Ньюкасл" в довольно сильном финансовом положении — "сорокам" даже удавалось отразить прибыль.
08.10.2021 12:00
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Последние комментарии:
сначала поссут на ФФП, потом на всю АПЛ.
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в списке признаков топ-клуба уже в третьем пункте есть строка:
игнорировать правила ФФП
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Статья - полная хуета. Лярд потратят за два года
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Чеферин обещал смягчить ФФП ввиду пандемии.
Также будут новые спонсоры, название стадиона, продажа атрибутики по всему миру и т.п...
Так что не надо умничать с цифрами наподобие 200 млн.
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Так уже всем пофиг же на ффп
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ЛАОЛ)))
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С детства за Ньюкасл.
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БРАТИШКИ!!!
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