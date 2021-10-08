Леви отказался от встречи с фанатами "Тоттенхэма"
Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви отказался встретиться с фанатами своего клуба.
Напомним, на прошлой неделе Объединение болельщиков "Тоттенхэма" (Tottenham Hotspur Supporters' Trust) выразило крайнюю озабоченность перспективами клуба и попросило Леви о встрече.
Однако Леви принял непопулярное решение, не пожелав объяснять стратегию клуба и отвечать на назревшие вопросы.
"Клуб решил, что не хочет отвечать на вопросы, которые многие фанаты задают. Клуб отказался от общения со своим официальным объединением болельщиков", — говорится в заявлении THST.
08.10.2021 10:00
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Последние комментарии:
можно закрывать этот клуб после такого
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не захотел с вагифкой общаться
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Евреям с гоями не по чину встречаться и че-то там обсуждать.
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ну и правильно сделал
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