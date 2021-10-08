Леви отказался от встречи с фанатами "Тоттенхэма"

Даниэль Леви Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви отказался встретиться с фанатами своего клуба.

Напомним, на прошлой неделе Объединение болельщиков "Тоттенхэма" (Tottenham Hotspur Supporters' Trust) выразило крайнюю озабоченность перспективами клуба и попросило Леви о встрече.

Однако Леви принял непопулярное решение, не пожелав объяснять стратегию клуба и отвечать на назревшие вопросы.

"Клуб решил, что не хочет отвечать на вопросы, которые многие фанаты задают. Клуб отказался от общения со своим официальным объединением болельщиков", — говорится в заявлении THST.


Метки болельщики, Леви, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2021 10:00

Количество просмотров Просмотров: 332

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mixmaster 08.10.2021 10:27 # mixmaster
    можно закрывать этот клуб после такого

    (ответить)

  2. scrim 08.10.2021 10:17 # scrim
    не захотел с вагифкой общаться

    (ответить)

  3. superglor 08.10.2021 10:07 # superglor
    Евреям с гоями не по чину встречаться и че-то там обсуждать.

    (ответить)

  4. ko1obok 08.10.2021 10:03 # ko1obok
    ну и правильно сделал

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: