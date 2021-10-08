Леви отказался от встречи с фанатами "Тоттенхэма"

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви отказался встретиться с фанатами своего клуба.

Напомним, на прошлой неделе Объединение болельщиков "Тоттенхэма" (Tottenham Hotspur Supporters' Trust) выразило крайнюю озабоченность перспективами клуба и попросило Леви о встрече.



Однако Леви принял непопулярное решение, не пожелав объяснять стратегию клуба и отвечать на назревшие вопросы.



"Клуб решил, что не хочет отвечать на вопросы, которые многие фанаты задают. Клуб отказался от общения со своим официальным объединением болельщиков", — говорится в заявлении THST.