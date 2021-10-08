Шакири: "Я хотел уйти из "Ливерпуля раньше"

Вингер "Лиона" Джердан Шакири рассказал, что хотел покинуть "Ливерпуль" раньше, чем это сделал на самом деле.

Проведя три года в "Ливерпуле", в августе Шакири был продан в "Лион" по сделке стоимостью 6 миллионов евро (5.1 млн. фунтов) плюс бонусы.



В прошлом сезоне Шакири сыграл только 500 минут в Премьер-Лиге. Джердан не хотел продолжать сидеть в запасе, однако его желание уйти было удовлетворено далеко не сразу.



"Я хотел уйти из "Ливерпуля раньше. Но мне не позволили этого сделать; клуб не отпустил бы меня. Для меня важно, что сейчас я ушел. У меня также были предложения из Испании и Италии".



"Я находился на связи с Клоппом по телефону. Когда настало время, он написал мне. Он пожелал мне удачи и сказал, что я был хорошим игроком и хорошим парнем".



"У нас никогда не было проблем друг с другом, и у нас были очень хорошие отношения. Однако я просто хотел откликнуться на новый вызов. Это нормальная вещь в футболе. Юрген помог мне в этом", — сообщил Шакири Watson.