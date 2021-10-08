Эшли уверяет, что мог продать "Ньюкасл" дороже

Бывший владелец "Ньюкасла" Майк Эшли заявил, что мог продать "сорок" дороже, если бы его интересовали только деньги.

Накануне 14-летней эре, что Эшли владел "Ньюкасл", пришел конец. Теперь клуб с "Сент-Джеймс Парк" принадлежит Суверенному фонду Саудовской Аравии.



Многие болельщики считают, что Эшли слишком затянул, подыскивая инвестора, готового заплатить установленную им цену в 300 миллионов фунтов, однако Майк уверяет, что думал и о клубе.



"Я бы хотел сообщить, что у меня было более выгодное предложение по клубу, нежели то, которое я принял. Оно тоже поступило от уважаемого инвестора, который выглядел убедительно".



"Однако я чувствовал, что то предложение, которое мы приняли, лучше всего соответствует интересам "Ньюкасла". Деньги не были моим единственным мотивом. Временами мне приходилось вмешиваться, чтобы "Ньюкасл" оставался на плаву".



"Когда мы понижались в классе, нам требовалась уверенность, что мы сможем выплачивать зарплаты. Никто не был счастливее меня, когда нам удавалось сразу же вернуться наверх".



"И хотя я состоятельный человек, я не в той же финансовой лиге, как и консорциум, поддерживаемый суверенным фондом. В футболе сложно соперничать с клубами, которые имеют почти неограниченные ресурсы".



"Знаю, многие фанаты "Ньюкасла" были давно разочарованы ситуацией и выступали за изменения. Именно поэтому я чувствовал себя обязанным сражаться зубами и когтями в последние 18 месяцев, чтобы это событие случилось", — сообщил Эшли The Sun.