Клопп хотел бы тренировать Джеррарда

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал Стивена Джеррарда в качестве игрока из прошлого, которого он бы больше всего хотел тренировать.

Клопп возглавил "Ливерпуль" в 2015 году, слегка разминувшись с Джеррардом, одним из величайших игроков в истории мерсисайдского клуба.



Позже Джеррард поработал с Клоппом в качестве тренера академии, и Юргену лишь остается мечтать, чтобы Стивен был его капитаном на поле.



"Легко выбрать. Это Стиви. Помню, три-четыре года назад мы играли в Сиднее, и ввиду недавнего окончания сезона у нас не было полноценной команды, поэтому мы пригласили с собой (бывших игроков) Макманамана, Аггера, Джейми Каррагера и Стиви".



"Если честно, я знал прежний "Ливерпуль" и, конечно, видел его игру. Все они были хороши, но Стиви даже тогда оставался выдающимся игроком, хотя он уже завершил игровую карьеру и, кажется, работал тренером молодежи здесь. Невероятно".



Было бы славно увидеть нас со Стиви — его на поле и меня в качестве тренера. Так что я выбираю Стиви. Шесть лет назад я бы ответил по-другому, но сейчас я здесь, я знаю его как человека и как игрока, поэтому мне легко ответить", — сообщил Клопп This is Anfield.