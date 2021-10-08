Стейвли обещает "Ньюкаслу" инвестиции на всех уровнях

Директор "Ньюкасла" Аманда Стейвли заявила, что новые владельцы клуба собираются инвестировать на всех уровнях и хотят составить команду, способную побороться за победу в Премьер-Лиге.

В четверг "Ньюкасл" официально обзавелся новыми владельцами и теперь на 80 процентов принадлежит Суверенному фону Саудовской Аравии.



Доля Стейвли оценивается в 10 процентов, однако именно Аманда будет обеспечивать управление клубом и распоряжаться деньгами новых владельцев. Впрочем, фанатам "сорок" следует сразу же запастись терпением — путь к славе будет непростым и небыстрым.



"Ньюкасл" заслуживает быть на вершине Премьер-Лиги. Мы хотим там оказаться. И мы окажемся, хотя это потребует времени".



"Мы гордимся быть частью Премьер-Лиги. Это лига с невероятной конкуренцией, и мы любим ее. В Премьер-Лиге играют в лучший в мире футбол, а "Ньюкасл" — лучшая команда в мире".



"Естественно, мы хотим увидеть, как клуб выигрывает эти трофеи — в Премьер-Лиге и Европе. Однако для этого нужны терпение, инвестиции, время. Мы хотим работать сообща над созданием клуба таким, каким он должен быть".



"У нас отличный состав. Сегодня вечером я замечательно побеседовала с нашим капитаном Джамаалом (Ласселлсом). Мы предвкушаем укрепление состава, однако мы должны работать в соответствии с правилами финансового фейр-плей и думать о долгосрочных перспективах".



"Вы можете быть уверены, что мы хотим инвестировать на каждом уровне. Мы хотим обладать таким хорошим составом, насколько это только возможно".



Каждый говорит об игроках с громкими именами, но что нам по-настоящему нужно, так это быть командой и работать сообща. Это столь же важно", — сообщила Стейвли Sky Sports.