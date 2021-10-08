Стив Брюс готов, что саудиты его уволят

Стив Брюс Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс намекнул, что ожидает своего увольнения после смены владельцев клуба.

В качестве одного из своих первых решений Суверенный фонд Саудовской Аравии, теперь владеющий "Ньюкаслом", должен определиться с дальнейшей судьбой Брюса.

Стив, который находится на рубеже 1,000 матчей в своей тренерской карьере, провалил старт нового сезона и вполне допускает, что саудиты укажут ему на дверь.

"Я хочу продолжать, я хочу показать новым владельцам, на что я способен, но ты должен быть реалистом и понимать, что они вполне могут захотеть обзавестись новым тренером, чтобы начать нечто новое".

"Обычно новые владельцы хотят нового тренера. Я достаточно давно в футболе, чтобы понимать это. Это не мое решение. Я осознаю это и отнесусь с пониманием, что бы ни случилось. Я должен дождаться разговора с новым руководством".

"Если я не проведу свой 1,000-й матч против "Тоттенхэма", вы, возможно, скажете, что это могло случиться только со мной, но я не думаю, что это было бы жестоко. Просто таков футбол", — сообщил Брюс The Telegraph.


Метки Брюс, Ньюкасл, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2021 00:05

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  1. lexa-arsenal 08.10.2021 00:10 # lexa-arsenal
    Стив не заслужил

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  2. b84 08.10.2021 00:08 # b84
    деньги решают Стив

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  3. gandalf 08.10.2021 00:06 # gandalf
    Дон Конте. Камбек.

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