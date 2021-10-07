Моуриньо хотел забрать 15-летнего Гринвуда в первую команду МЮ

Экс-глава академии "Манчестер Юнайтед" Ники Батт рассказал, что бывший наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо хотел пригласить для тренировок с первой командой нападающего Мейсона Гринвуда, когда тому было 15 лет.

В свои 20 лет Гринвуд является полноценным членом первой команды "Юнайтед" и вовсю стучится в стартовый состав, забив три гола в семи матчах этого сезона Премьер-Лиги.



Моуриньо же разглядел Гринвуда еще много лет назад. Жозе хотел забрать вундеркинда в первую команду еще до того, как это можно было сделать по правилам.



"У Жозе невероятный характер. Я был главой академии и гадал, каким он окажется. В реальности он каждое утро разговаривал со мной за завтраком. Он спрашивал меня о молодых игроках, он был открыт к общению, он помогал. Нравится вам или нет, он был прямым и эгоистичным — как и все лучшие тренеры".



"Как-то он спросил меня, каких игроков я бы хотел повысить. Он спросил меня: "Что это за парень, Гринвуд? Позови его тренироваться с нами". Мейсону тогда был 15, и я сказал: "Мы не можем, потому что он ходит в школу, и есть правила и регламенты".



"Я настоял на Скотте Мактоминее и объяснил, что этот парень ему понравится. Я сказал, что он агрессивен, может бегать и пасовать. Жозе взял его на тренировку, и это был переломный момент для Скотта".



"Жозе был хорош. Для элитного тренера с таким послужным списком он был очень, очень добр ко мне", — сообщил Батт The Athletic.