"Уотфорд" совершил первое приобретение при Раньери

"Уотфорд" совершил свое первое приобретение при Клаудио Раньери, подписав свободным агентом камерунского защитника Николя Нкулу.

Едва заступив на тренерский мостик "шершней", Раньери дал добро на приглашение Нкулу, с которым был заключен контракт до конца этого сезона.



В лице 31-летнего камерунца "Уотфорд" получил опытнейшего игрока, одним из достижений которого является победа на Кубке Африки в 2017 году.



Всего Нкулу сыграл свыше 70 матчей за свою национальную команду, приняв участие в двух Чемпионатах Мира. А ранее в этом году Николя выступил на Олимпийских играх в Пекине.



Если говорить о клубном уровне, то здесь Нкулу довелось поиграть за "Монако", "Марсель", "Лион" и "Торино". Как раз с последним Николя попрощался в конце прошлого сезона.