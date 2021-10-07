Арестованный игрок "Брайтона" выпущен под залог

Арестованный по подозрению в сексуальном насилии игрок "Брайтона" был выпущен под залог.

Напомним, сегодня утром стало известно о задержании футболиста "Брайтона" и его старшего товарища по подозрению в сексуальном насилии над женщиной.



Предполагается, что этим игроком является малийский полузащитник "чаек" Ив Биссума, который как раз был арестован в одном из ночных клубов города.



Как сообщает Daily Mail, сейчас двое мужчин, подозреваемых в преступлении, были выпущены под залог до 3 ноября. При этом полиция продолжает свое расследование.



Теперь главный тренер "Брайтона" Грэм Поттер со своим руководством должны решить, будет ли данный игрок отстранен от исполнения своих обязанностей или продолжит играть и тренироваться в обычном режиме.