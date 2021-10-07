Шесть клубов вызвались испытать стоячие трибуны
Шесть клубов Премьер-Лиги и Чемпионшипа подали заявки на проведение пилотных испытаний стоячих трибун.
Напомним, в прошлом месяце Sports Grounds Safety Authority (Управление по безопасности спортивных площадок) объявило о сборе заявок от клубов двух высших дивизионов Англии насчет испытания стоячих трибун.
Как сообщает BBC, на предложение SGSA откликнулись шесть клубов, чьи названия не раскрывается.
Сами испытания пройдут с Нового года и до окончания сезона 2021/22, после чего этот опыт будет проанализирован, и SGSA рассмотрит вопрос о снятии действующего 25 лет запрета на стоячие трибуны.
07.10.2021 17:00
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