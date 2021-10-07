Шесть клубов вызвались испытать стоячие трибуны

Шесть клубов Премьер-Лиги и Чемпионшипа подали заявки на проведение пилотных испытаний стоячих трибун.

Напомним, в прошлом месяце Sports Grounds Safety Authority (Управление по безопасности спортивных площадок) объявило о сборе заявок от клубов двух высших дивизионов Англии насчет испытания стоячих трибун.



Как сообщает BBC, на предложение SGSA откликнулись шесть клубов, чьи названия не раскрывается.



Сами испытания пройдут с Нового года и до окончания сезона 2021/22, после чего этот опыт будет проанализирован, и SGSA рассмотрит вопрос о снятии действующего 25 лет запрета на стоячие трибуны.