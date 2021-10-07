Артета объяснил возвращение Уилшира

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему его клуб решил пригласить полузащитника Джека Уилшир на свою базу.

Уилшир находится без клуба с конца прошлого сезона, когда с ним попрощался "Борнмут". Несмотря на то, что Джек является свободным агентом, никто не спешит звать воспитанника "Арсенала" к себе.



Это связано с богатой историей травм Уилшира, однако Артета хочет помочь 29-летнему англичанину привести себя в форму, необходимую для игры в футбол. Предлагать контракт Джеку "канониры" не собираются.



"Вы должны поверить, что мы хотим помочь Джеку подготовиться к следующему шагу физически и душевно".



"Также он хочет возобновить тренерские курсы, и мы готовы помочь ему со всем этим. В этом и идея — ничего кроме".



"Я очень рад, что он вернулся. Мы поговорили с Джеком, и я понимаю, каковы его потребности и через что он проходит. Думаю, каждый в клубе согласился, что это был правильный момент, чтобы помочь ему".



"Мы сели вместе с ним, выслушали, чего он хочет, и мы готовы сделать все, чтобы помочь ему".



"Иногда он будет тренироваться с нами. Он будет посещать базу. Он возобновит тренерские курсы, в чем он очень заинтересован".



"Мы постараемся помочь ему набрать форму и поделиться своим опытом с молодыми игроками, нашей академией. Думаю, он может оказать большое влияние", — цитирует Артету официальный веб-сайт "Арсенала".