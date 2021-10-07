Сборную Англии впервые рассудит женщина

Екатерина Монзуль Матч сборной Англии против Андорры в рамках отбора к ЧМ-2022 в ближайшее воскресенье рассудит полностью женская бригада арбитров.

В качестве главного рефери на предстоящий матч в Андорра-ла-Велья была назначена украинка Екатерина Монзуль. Лайнсменами станут ее соотечественницы Марина Стрелецкая и Светлана Грушко.

Даже системой VAR в этот день будет заведовать женщина. Эта честь доверена француженке Стефани Фраппар.

Лишь четвертый арбитр и ассистент VAR будут мужчинами. Эти роли отведены Денису Шурману и Виктор Матяшу.

Как отмечает Sky Sports, это будет первый раз в истории, когда сборную Англии рассудит женщина.


Метки рефери, сборная Англии, сборная Андорры

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2021 15:00

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  1. frisby 07.10.2021 15:19 # frisby
    ждём бригаду - гей, трансгендер и лесбиянка. причём гей хохол, трансгендер эстонец и лесбиянка армянка.

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  2. superglor 07.10.2021 15:11 # superglor
    По фото не похоже.

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