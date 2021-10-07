Сборную Англии впервые рассудит женщина

Матч сборной Англии против Андорры в рамках отбора к ЧМ-2022 в ближайшее воскресенье рассудит полностью женская бригада арбитров.

В качестве главного рефери на предстоящий матч в Андорра-ла-Велья была назначена украинка Екатерина Монзуль. Лайнсменами станут ее соотечественницы Марина Стрелецкая и Светлана Грушко.



Даже системой VAR в этот день будет заведовать женщина. Эта честь доверена француженке Стефани Фраппар.



Лишь четвертый арбитр и ассистент VAR будут мужчинами. Эти роли отведены Денису Шурману и Виктор Матяшу.



Как отмечает Sky Sports, это будет первый раз в истории, когда сборную Англии рассудит женщина.