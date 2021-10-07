Сборную Англии впервые рассудит женщина
Матч сборной Англии против Андорры в рамках отбора к ЧМ-2022 в ближайшее воскресенье рассудит полностью женская бригада арбитров.
В качестве главного рефери на предстоящий матч в Андорра-ла-Велья была назначена украинка Екатерина Монзуль. Лайнсменами станут ее соотечественницы Марина Стрелецкая и Светлана Грушко.
Даже системой VAR в этот день будет заведовать женщина. Эта честь доверена француженке Стефани Фраппар.
Лишь четвертый арбитр и ассистент VAR будут мужчинами. Эти роли отведены Денису Шурману и Виктор Матяшу.
Как отмечает Sky Sports, это будет первый раз в истории, когда сборную Англии рассудит женщина.
07.10.2021 15:00
Просмотров: 262
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ждём бригаду - гей, трансгендер и лесбиянка. причём гей хохол, трансгендер эстонец и лесбиянка армянка.
(ответить)
По фото не похоже.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий