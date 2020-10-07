Лингард мотивирован попасть на ЧМ-2022
Вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард признался, что отчаянно хочет заслужить место в заявке сборной Англии на ЧМ-2022, не сумев попасть на Евро-2020.
Блестящие полсезона аренды в "Вест Хэме" не помогли Лингарду попасть в окончательную заявку англичан на Евро-2020, поэтому сейчас Джесси старается еще сильнее, в прошлом месяце отметившись дублем против Андорры на "Уэмбли".
"Да, я не попал на Евро, и это делает тебя голоднее и мотивированнее касательно участия в крупнейших турнирах и матчах".
"Это всегда было тяжело. Однако я попал в предварительную заявку из 33 игроков, и это показывает, чего можно добиться с помощью упорной работы и веры".
"Я был расстроен остаться за бортом, но я всегда поддерживал парней. У них был отличный шанс, однако нам нужно двигаться дальше и думать о новом сезоне".
"Я нахожусь со сборной Англии уже несколько лет, но думаю, что эта команда — одна из лучших".
"У нас есть сплоченность и командный дух. Мы выходим на матчи с уверенностью в себе, и мы стараемся преодолеть квалификацию", — цитирует Лингарда Sky Sports.
07.10.2021 14:00
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Последние комментарии:
Как можно поехать на чм без лингардиньо
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шуточки и мемы не спроста возникают про лингарда.
последнее время критики и насмешек в его адрес стало меньше. Его работу и результаты все видят. хотя ещё определенно успеет зафейлиться.
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Объективно, должен был ехать на Евро вместо полумертвого Рэша, поди, был бы намного полезнее.
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пусть к нам переходит, а взамен мы подарим ему виллу в Катаре
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