Лингард мотивирован попасть на ЧМ-2022

Вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард признался, что отчаянно хочет заслужить место в заявке сборной Англии на ЧМ-2022, не сумев попасть на Евро-2020.

Блестящие полсезона аренды в "Вест Хэме" не помогли Лингарду попасть в окончательную заявку англичан на Евро-2020, поэтому сейчас Джесси старается еще сильнее, в прошлом месяце отметившись дублем против Андорры на "Уэмбли".



"Да, я не попал на Евро, и это делает тебя голоднее и мотивированнее касательно участия в крупнейших турнирах и матчах".



"Это всегда было тяжело. Однако я попал в предварительную заявку из 33 игроков, и это показывает, чего можно добиться с помощью упорной работы и веры".



"Я был расстроен остаться за бортом, но я всегда поддерживал парней. У них был отличный шанс, однако нам нужно двигаться дальше и думать о новом сезоне".



"Я нахожусь со сборной Англии уже несколько лет, но думаю, что эта команда — одна из лучших".



"У нас есть сплоченность и командный дух. Мы выходим на матчи с уверенностью в себе, и мы стараемся преодолеть квалификацию", — цитирует Лингарда Sky Sports.