Каррагер считает, что Роналду только мешает МЮ стать командой

Криштиану Роналду Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что нападающий Криштиану Роналду только отдалил "Манчестер Юнайтед" от того, чтобы по-настоящему стать командой.

Рассуждая о шансах "Юнайтед" выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне, Каррагер ставит "красных дьяволов" ниже "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и "Челси".

Джейми чувствует, что "Юнайтед" до сих пор не стал командой, а забивший пять голов в шести матчах Роналду слишком тянет одеяло на себя, мешая налаживанию командных связей.

"Они остаются набором индивидуальных игроков, нежели командой. Криштиану Роналду только усугубил это, нежели поправил".

"Поэтому, несмотря на блестящий подбор игроков, они пока не достигли уровня трех других команд. Пять потерянных очков в двух последних домашних матчах только подчеркивают сохраняющуюся нестабильность", — сообщил Каррагер The Telegraph.


Метки Каррагер, Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2021 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1143

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gerrard08 07.10.2021 12:53 # gerrard08
    Есть вариант, где кр будет приносить пользу скаму, но чтоб этого добиться нужно отладить все остальные игровые механизмы и выжимать из остальной команды больше 100%.

    (ответить)

  2. mancunia-planet 07.10.2021 12:44 # mancunia-planet
    В каком то смысле он прав.

    (ответить)

  3. warham 07.10.2021 12:39 # warham
    Вы мне скажите, как это уебище стало экспертом?

    (ответить)

  4. scholes18 07.10.2021 12:33 # scholes18
    я понимаю, что это их работа и они должны что-то говорить, но как же они заебали хуйню нести, эксперты обоссаные.

    (ответить)

  5. halamadrid94 07.10.2021 12:12 # halamadrid94
    Недоэксперт куев. Посмотрим как он запоет, если Криш преодолеет отметку в 20 голов, а МЮ будет претендовать на титул и после 30-го тура.

    (ответить)

  6. tursa 07.10.2021 12:09 # tursa
    Там почти весь состав мешает стать командой

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: