Каррагер считает, что Роналду только мешает МЮ стать командой

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что нападающий Криштиану Роналду только отдалил "Манчестер Юнайтед" от того, чтобы по-настоящему стать командой.

Рассуждая о шансах "Юнайтед" выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне, Каррагер ставит "красных дьяволов" ниже "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и "Челси".



Джейми чувствует, что "Юнайтед" до сих пор не стал командой, а забивший пять голов в шести матчах Роналду слишком тянет одеяло на себя, мешая налаживанию командных связей.



"Они остаются набором индивидуальных игроков, нежели командой. Криштиану Роналду только усугубил это, нежели поправил".



"Поэтому, несмотря на блестящий подбор игроков, они пока не достигли уровня трех других команд. Пять потерянных очков в двух последних домашних матчах только подчеркивают сохраняющуюся нестабильность", — сообщил Каррагер The Telegraph.