Каррагер считает, что Роналду только мешает МЮ стать командой
Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что нападающий Криштиану Роналду только отдалил "Манчестер Юнайтед" от того, чтобы по-настоящему стать командой.
Рассуждая о шансах "Юнайтед" выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне, Каррагер ставит "красных дьяволов" ниже "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и "Челси".
Джейми чувствует, что "Юнайтед" до сих пор не стал командой, а забивший пять голов в шести матчах Роналду слишком тянет одеяло на себя, мешая налаживанию командных связей.
"Они остаются набором индивидуальных игроков, нежели командой. Криштиану Роналду только усугубил это, нежели поправил".
"Поэтому, несмотря на блестящий подбор игроков, они пока не достигли уровня трех других команд. Пять потерянных очков в двух последних домашних матчах только подчеркивают сохраняющуюся нестабильность", — сообщил Каррагер The Telegraph.
07.10.2021 12:00
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Последние комментарии:
Есть вариант, где кр будет приносить пользу скаму, но чтоб этого добиться нужно отладить все остальные игровые механизмы и выжимать из остальной команды больше 100%.
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В каком то смысле он прав.
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Вы мне скажите, как это уебище стало экспертом?
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я понимаю, что это их работа и они должны что-то говорить, но как же они заебали хуйню нести, эксперты обоссаные.
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Недоэксперт куев. Посмотрим как он запоет, если Криш преодолеет отметку в 20 голов, а МЮ будет претендовать на титул и после 30-го тура.
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Там почти весь состав мешает стать командой
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