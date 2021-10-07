Гоутер: "Холанд стал бы исключительной покупкой для "Сити"

Легенда "Манчестер Сити" Шон Гоутер считает, что нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд стал бы "исключительной покупкой" для "Сити".

В свое время Гоутеру довелось поиграть за "Сити" вместе с Альф-Инге Холанда, и Шон даже готов поговорить с бывшим одноклубником, чтобы заманить его сына Эрлинга на "Этихад".



"Если им нужно, чтобы я с поговорил с Альфом, я сделаю все возможное".



"Он стал бы исключительной покупкой, потому что он молод, его результативность в Европе феноменальна, и я думаю, он бы легко приспособился к Премьер-Лиге".



"Если его можно заполучить за 65 миллионов фунтов, то это очень хорошая сделка. Он играл против "Сити" в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне и выглядел устрашающе".



"Надеюсь, "Сити" всерьез к нему присматривается, оставив Кейна и Роналду в прошлом", — сообщил Гоутер The Sun.