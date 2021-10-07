Гоутер: "Холанд стал бы исключительной покупкой для "Сити"

Эрлинг Холанд Легенда "Манчестер Сити" Шон Гоутер считает, что нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд стал бы "исключительной покупкой" для "Сити".

В свое время Гоутеру довелось поиграть за "Сити" вместе с Альф-Инге Холанда, и Шон даже готов поговорить с бывшим одноклубником, чтобы заманить его сына Эрлинга на "Этихад".

"Если им нужно, чтобы я с поговорил с Альфом, я сделаю все возможное".

"Он стал бы исключительной покупкой, потому что он молод, его результативность в Европе феноменальна, и я думаю, он бы легко приспособился к Премьер-Лиге".

"Если его можно заполучить за 65 миллионов фунтов, то это очень хорошая сделка. Он играл против "Сити" в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне и выглядел устрашающе".

"Надеюсь, "Сити" всерьез к нему присматривается, оставив Кейна и Роналду в прошлом", — сообщил Гоутер The Sun.


Метки Боруссия, Гоутер, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. frisby 07.10.2021 11:34 # frisby
    ЛЕГЕНДА? ахахахаха у нольсити все лигенды выигрывали нихуя?
    вот что выиграла за свою карьеру эта лигенда
    «Манчестер Сити»

    Первый дивизион: 1998/99
    Лучший бомбардир Первого дивизиона: 1998/99
    Член символической сборной Первого дивизиона: 2001/02

    нам очень важно знать мнение этого ЧЛЕНА символической сборной)))
    дырявый питух труп манк уже написал КАРОЛЬ? ахахах
    127 лет позора

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  2. true-manc 07.10.2021 11:23 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  3. redevils7 07.10.2021 11:22 # redevils7
    короли на троне ! остальные на страпоне

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  4. muaxaxaxa 07.10.2021 11:16 # muaxaxaxa
    Если Холанд уйдет в Сити, то прощай кубок АПЛ для остальных команд. Чувак будет молотить по кд. Чувак на поле просто монстр.

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  5. mancityman 07.10.2021 11:15 # mancityman
    Будет забивать у КОРОЛЕЙ 40+ за сезон!

    КОРОЛИ!!!

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  6. bes-ter 07.10.2021 11:13 # bes-ter
    Устрашающе? Это когда он ни одного удара не совершил?

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  7. toha-bludsikir 07.10.2021 11:09 # toha-bludsikir
    не нужен нахуй. муму пусть доит.

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