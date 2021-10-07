Гоутер: "Холанд стал бы исключительной покупкой для "Сити"
Легенда "Манчестер Сити" Шон Гоутер считает, что нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд стал бы "исключительной покупкой" для "Сити".
В свое время Гоутеру довелось поиграть за "Сити" вместе с Альф-Инге Холанда, и Шон даже готов поговорить с бывшим одноклубником, чтобы заманить его сына Эрлинга на "Этихад".
"Если им нужно, чтобы я с поговорил с Альфом, я сделаю все возможное".
"Он стал бы исключительной покупкой, потому что он молод, его результативность в Европе феноменальна, и я думаю, он бы легко приспособился к Премьер-Лиге".
"Если его можно заполучить за 65 миллионов фунтов, то это очень хорошая сделка. Он играл против "Сити" в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне и выглядел устрашающе".
"Надеюсь, "Сити" всерьез к нему присматривается, оставив Кейна и Роналду в прошлом", — сообщил Гоутер The Sun.
07.10.2021 11:00
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Последние комментарии:
ЛЕГЕНДА? ахахахаха у нольсити все лигенды выигрывали нихуя?
вот что выиграла за свою карьеру эта лигенда
«Манчестер Сити»
Первый дивизион: 1998/99
Лучший бомбардир Первого дивизиона: 1998/99
Член символической сборной Первого дивизиона: 2001/02
нам очень важно знать мнение этого ЧЛЕНА символической сборной)))
дырявый питух труп манк уже написал КАРОЛЬ? ахахах
127 лет позора
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КОРОЛИ!!!
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короли на троне ! остальные на страпоне
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Если Холанд уйдет в Сити, то прощай кубок АПЛ для остальных команд. Чувак будет молотить по кд. Чувак на поле просто монстр.
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Будет забивать у КОРОЛЕЙ 40+ за сезон!
КОРОЛИ!!!
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Устрашающе? Это когда он ни одного удара не совершил?
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не нужен нахуй. муму пусть доит.
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