"Ювентус" открыт к предложениям насчет Рэмси

Аарон Рэмси "Ювентус" открыт к предложениям других клубов насчет полузащитника Аарона Рэмси.

Поразительно, но с начала марта Рэмси сыграл за свой клуб минут меньше, чем за сборную Уэльса в этот же период.

Аарону даже не помогла смена главного тренера в Турине. В этом сезоне 30-летний валлиец отметился только одним появлением в стартовом составе в рамках Серии А.

Контракт Рэмси с "Ювентусом" истекает только летом 2023, однако Daily Mail утверждает, что итальянский гранд готов попрощаться с Аароном раньше — следующим летом или уже в январе.

В первую очередь "Ювентус" надеется привлечь интерес клубов Премьер-Лиги к экс-игроку "Арсенала".


Метки Рэмси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2021 10:00

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  1. h22o 07.10.2021 11:20 # h22o
    свободные агенты, они такие..

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  2. tursa 07.10.2021 10:48 # tursa
    В арсеноль этого топаря

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  3. insomniac 07.10.2021 10:35 # insomniac
    в аренду взять до конца сезона и посмотреть что получится. вместо Фреда должен зайти.

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