"Ювентус" открыт к предложениям насчет Рэмси

"Ювентус" открыт к предложениям других клубов насчет полузащитника Аарона Рэмси.

Поразительно, но с начала марта Рэмси сыграл за свой клуб минут меньше, чем за сборную Уэльса в этот же период.



Аарону даже не помогла смена главного тренера в Турине. В этом сезоне 30-летний валлиец отметился только одним появлением в стартовом составе в рамках Серии А.



Контракт Рэмси с "Ювентусом" истекает только летом 2023, однако Daily Mail утверждает, что итальянский гранд готов попрощаться с Аароном раньше — следующим летом или уже в январе.



В первую очередь "Ювентус" надеется привлечь интерес клубов Премьер-Лиги к экс-игроку "Арсенала".