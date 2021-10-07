"Ювентус" открыт к предложениям насчет Рэмси
"Ювентус" открыт к предложениям других клубов насчет полузащитника Аарона Рэмси.
Поразительно, но с начала марта Рэмси сыграл за свой клуб минут меньше, чем за сборную Уэльса в этот же период.
Аарону даже не помогла смена главного тренера в Турине. В этом сезоне 30-летний валлиец отметился только одним появлением в стартовом составе в рамках Серии А.
Контракт Рэмси с "Ювентусом" истекает только летом 2023, однако Daily Mail утверждает, что итальянский гранд готов попрощаться с Аароном раньше — следующим летом или уже в январе.
В первую очередь "Ювентус" надеется привлечь интерес клубов Премьер-Лиги к экс-игроку "Арсенала".
07.10.2021 10:00
Просмотров: 641
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
свободные агенты, они такие..
(ответить)
В арсеноль этого топаря
(ответить)
в аренду взять до конца сезона и посмотреть что получится. вместо Фреда должен зайти.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий