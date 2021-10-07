Абрахэм рассказал, что перешел в "Рому" из-за Моуриньо

Нападающий "Ромы" Тэмми Абрахэм рассказал, что отправиться в Италию его уговорил главный тренер римлян Жозе Моуриньо.

Минувшим летом Абрахэм перешел в "Рому" из "Челси" по сделке стоимостью 34 миллиона фунтов и с тех пор забил четыре гола в 10 матчах, заслужив возвращение в сборную Англии.



По словам Тэмми, проще всего ему было бы остаться в "Челси", однако Моуриньо уговорил его сделать этот сложный, но оказавшийся правильным шаг.



"Находясь в Лондоне, в Англии, я чувствовал себя как дома. Я и был дома".



"Думаю, я должен был слегка расправить свои крылья. Я принял решение отправиться в Италию, и я бы не стал ничего менять".



"У меня были различные варианты. Я разговаривал со множеством клубов. Затем появилась Италия, и я побеседовал с Жозе".



"У него была цель. Я видел, чего он хочет достичь с "Ромой", и я захотел стать частью этого процесса. Он по-настоящему поверил в меня, и это стало большой причиной, почему я выбрал "Рому".



"Когда я поднял телефон, в первую очередь он спросил меня: "Ты хочешь насладиться солнцем или останешься под дождем?" Я рассмеялся".



"Челси" — огромный клуб, они будут сражаться и выигрывать трофеи, поэтому остаться было бы проще всего. Но я осознал, что мне нужно пойти и проявить себя, играть матчи. Я принял решение, и это было правильное решение", — цитирует Абрахэма BBC.