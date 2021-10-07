"Челси" проявил интерес к Нкунку

"Челси" проявил интерес к вингеру "РБ Лейпциг" Кристоферу Нкунку.

Нкунку в сенсационной форме начал новый сезон, забив девять голов и отдав шесть результативных передач в 10 матчах за команду из Лейпцига.



Эти успехи включают в себя хет-трик против "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов в прошлом месяце, когда Кристофер и партнеры были биты на "Этихад" со счетом 6:3.



Своей игрой Нкунку привлек внимание "Челси", чей главный тренер Томас Тухель знаком с Кристофером по совместной работе в ПСЖ, который и продал талантливого вингера в "РБ Лейпциг" в 2019 году.



Как утверждает Bild, "РБ Лейпциг" потребует за 23-летнго француза, который также интересен "Манчестер Сити" и "Реалу", свыше 60 миллионов евро (51 млн. фунтов).