Абрахэм объявил, что вакцинировался от коронавируса

Нападающий "Ромы" Тэмми Абрахэм стал первым игроком сборной Англии, публично подтвердившим, что он прошел вакцинацию от коронавируса.

Вопрос прививок от COVID-19 остается очень острым для футболистов, что показывают невысокие показатели вакцинации в Премьер-Лиге.



Многие игроки отказываются от вакцинации, предпочитая скрывать свой статус и свои мотивы. А вот 24-летний Абрахэм, перенесший COVID-19 в прошлом году, готов открыто об этом говорить.



"Это личный выбор каждого. Люди могут поступать со своим организмом так, как им хочется. У меня другая ситуация. Я вакцинирован. Это мой личный выбор".



"Ранее я уже вступал в контакт с вирусом, я живу в Италии, и так было правильно для меня. Каждый волен поступать так, как хочет", — цитирует Абрахэма Daily Mirror.