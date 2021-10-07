Абрахэм объявил, что вакцинировался от коронавируса
Нападающий "Ромы" Тэмми Абрахэм стал первым игроком сборной Англии, публично подтвердившим, что он прошел вакцинацию от коронавируса.
Вопрос прививок от COVID-19 остается очень острым для футболистов, что показывают невысокие показатели вакцинации в Премьер-Лиге.
Многие игроки отказываются от вакцинации, предпочитая скрывать свой статус и свои мотивы. А вот 24-летний Абрахэм, перенесший COVID-19 в прошлом году, готов открыто об этом говорить.
"Это личный выбор каждого. Люди могут поступать со своим организмом так, как им хочется. У меня другая ситуация. Я вакцинирован. Это мой личный выбор".
"Ранее я уже вступал в контакт с вирусом, я живу в Италии, и так было правильно для меня. Каждый волен поступать так, как хочет", — цитирует Абрахэма Daily Mirror.
07.10.2021 07:00
Просмотров: 479
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Как будто каминг-аут объявил
(ответить)
зубы на бордюр, ска.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий