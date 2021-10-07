Абрахэм объявил, что вакцинировался от коронавируса

Тэмми Абрахэм Нападающий "Ромы" Тэмми Абрахэм стал первым игроком сборной Англии, публично подтвердившим, что он прошел вакцинацию от коронавируса.

Вопрос прививок от COVID-19 остается очень острым для футболистов, что показывают невысокие показатели вакцинации в Премьер-Лиге.

Многие игроки отказываются от вакцинации, предпочитая скрывать свой статус и свои мотивы. А вот 24-летний Абрахэм, перенесший COVID-19 в прошлом году, готов открыто об этом говорить.

"Это личный выбор каждого. Люди могут поступать со своим организмом так, как им хочется. У меня другая ситуация. Я вакцинирован. Это мой личный выбор".

"Ранее я уже вступал в контакт с вирусом, я живу в Италии, и так было правильно для меня. Каждый волен поступать так, как хочет", — цитирует Абрахэма Daily Mirror.


Метки Абрахэм, сборная Англии, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2021 07:00

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