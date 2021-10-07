Игрок "Брайтона" арестован по подозрению в сексуальном насилии

Неназванный игрок "Брайтона" был арестован полицией по подозрению в сексуальном насилии над женщиной.

Футболист, чье имя не может быть раскрыто по юридическим причинам, был задержан в одном из ночных клубов Брайтона в ранние часы среды.



Про данного игрока известно лишь то, что ему идет третий десяток лет. Вместе с футболистом полиция арестовала мужчину, который находится на своем пятом десятке жизненного пути.



И хотя имя игрока не раскрывается, издание The Sun одновременно публикует эксклюзивный материал со снимками, на которых полузащитника "чаек" Ива Биссума выводят в наручниках из ночного клуба.



