Игрок "Брайтона" арестован по подозрению в сексуальном насилии

Брайтон Неназванный игрок "Брайтона" был арестован полицией по подозрению в сексуальном насилии над женщиной.

Футболист, чье имя не может быть раскрыто по юридическим причинам, был задержан в одном из ночных клубов Брайтона в ранние часы среды.

Про данного игрока известно лишь то, что ему идет третий десяток лет. Вместе с футболистом полиция арестовала мужчину, который находится на своем пятом десятке жизненного пути.

И хотя имя игрока не раскрывается, издание The Sun одновременно публикует эксклюзивный материал со снимками, на которых полузащитника "чаек" Ива Биссума выводят в наручниках из ночного клуба.


Метки Биссума, Брайтон, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2021 06:00

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Последние комментарии:




  1. gameboy 07.10.2021 06:36 # gameboy
    Ничейка с Арсеналом уже приравнивается к сексуальному насилию? Во дела

    (ответить)

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