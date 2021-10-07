Игрок "Брайтона" арестован по подозрению в сексуальном насилии
Неназванный игрок "Брайтона" был арестован полицией по подозрению в сексуальном насилии над женщиной.
Футболист, чье имя не может быть раскрыто по юридическим причинам, был задержан в одном из ночных клубов Брайтона в ранние часы среды.
Про данного игрока известно лишь то, что ему идет третий десяток лет. Вместе с футболистом полиция арестовала мужчину, который находится на своем пятом десятке жизненного пути.
И хотя имя игрока не раскрывается, издание The Sun одновременно публикует эксклюзивный материал со снимками, на которых полузащитника "чаек" Ива Биссума выводят в наручниках из ночного клуба.
it’s bissouma pic.twitter.com/vYO4JnwaEl https://t.co/FtdhGlr0J0— Sam (@Afcsammmm) October 6, 2021
07.10.2021 06:00
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