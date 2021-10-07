Сульшер не хочет отпускать Ван де Бека в январе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не хочет отпускать полузащитника Донни Ван де Бека в январе.

Ван де Бек выходил в стартовом составе "Юнайтед" лишь на два из 10 матчей в новом сезоне с учетом всех соревнований, поплатившись за это невызовом в сборную Голландии на игры в октябре.



В прессе уже ходят слухи, что агент 24-летнего голландца ищет новое пристанище для своего клиента в преддверии зимнего трансферного окна.



Однако Сульшер предпочитает сохранить Ван де Бека, даже если тот не начнет играть больше. По информации ESPN, Оле Гуннар хочет, чтобы Донни не спешил, отложив вопрос со своим будущим на следующее лето.



Несмотря на то, что "Юнайтед" уже вылетел из Кубка Лиги, Сульшер не хочет добровольно ухудшать глубину состава и надеется сохранить всех имеющихся у него игроков до конца сезона.